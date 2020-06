Mais qui es-tu, le SC Farense, nouveau partenaire de l'OL ?

De retour la saison prochaine dans l'élite du football portugais après dix-huit ans d'absence, le Sporting Clube Farense devrait aussi devenir dans le même temps un club-satellite de l'Olympique lyonnais. En discussions dès janvier, le deal entre les deux entités est en passe d'être officialisé. Sur la côte de l'Algarve, dans un club historique et au sein d'un projet ambitieux, les promesses lyonnaises devraient ainsi rapidement trouver un cadre favorable à leur progression. Et l'OL un moyen de faire prospérer ses actifs, d'un point de vue aussi bien sportif que financier.

On s'était dit rendez-vous dans 25 ans

Il y a, dans le destin de Faro, un peu de celui de Dijon, ainsi résumé par Franck Dubosc (alias Patrick Chirac) dans Camping :. Son front de mer a bien quelques arguments, mais la cité algarvienne n'est pour beaucoup de touristes qu'un point de passage vers les stations balnéaires de la façade sud du Portugal. Et, plus embêtant, vers Portimão. Dans une région de l'Algarve divisée en deux zones (le Sotavento à l'est et le Barlavento à l'ouest) dont elles sont chacune la municipalité principale, les deux villes, que 70 bornes séparent, peuvent légitimement revendiquer le statut de capitale. Et en matière de football ? Avantage Faro, pourtant pensionnaire de la Ledman Liga Pro (la deuxième division), tranche Lynel Kitambala, passé trois mois la saison dernière par le SC Farense :À quoi ce titre honorifique tient-il ? À un ou deux chiffres tout au plus, les palmarès des deux clubs restant désespérément dénués de titre majeur plus de cent ans après leur création (en 1910 pour Farense, en 1914 pour Portimonense). Membre du cercle fermé des 23 équipes ayant déjà disputé une finale de coupe nationale (en 1990) Farense a joué neuf saisons de plus que son voisin dans l'élite, qu'il retrouvera en 2020-2021 après dix-huit ans d'absence (et deux ans seulement après être remonté en D2). Son meilleur classement ? Une cinquième place au terme de la saison 1994-1995, synonyme de première et unique qualification européenne. Cette participation à la Coupe de l'UEFA vaut au SC Farense de présenter aujourd'hui le septième meilleur bilan portugais en Coupe d'Europe, comme il le rappelle fièrement sur son site web.