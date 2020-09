Mais qui es-tu "La Gazette des transferts" ?

Reine absolue des prédictions fantaisistes, spécialiste des Unes sensationnalistes et annonciatrice régulière de mercatos abracadabrantesques, La Gazette des transferts, éditée par le controversé groupe Lafont Presse, est une revue du genre lunaire. Voilà qui donne envie de se pencher sur une publication qui reste encore aujourd'hui un sacré mystère d'édition.



Fantasy football

Le sommaire du dernier numéro, daté de décembre 2019, est presque sobre. On se demande si Moussa Dembélé sera transféré à Manchester United au mercato hivernal, on nous apprend queou encore que. Un paquet de projections et de supputations évidemment sans lendemain, même si on a déjà vupousser le bouchon des pronostics beaucoup plus loin, quand il s'agit de s'enflammer sur le mercato. Moqué sur internet pour son art discutable de la prédiction et son amour immodéré pour les titres tapageurs, le magazine a su se forger une petite légende sur les forums et sujets consacrés au football.Comme sur le site Jeuxvideo.com, où on se bidonne allègrement sur les couvertures les plus fantaisistes de la publication. Pour ne citer que les plus savoureuses, on peut citer celle qui annonce "Kaká au PSG" (suivi de la mention), cette Une qui prétend que "L'OM est à fond sur Suárez", ou encore une autre qui annonce pêle-mêle "Pedro au PSG, Essien vers le LOSC, Ménez à la Juve, Ben Arfa à la Roma". Pas besoin de sonder les arcanes du football business pour savoir ce qui se trame derrière ce bazar-là : si le mercato est pour certains une usine à fantasmes,a manifestement fait sien l'art de les imprimer sur papier glacé.En voilà donc un drôle de magazine, qui fait des siennes depuis plus de dix ans. Le premier numéro du titre remonte à mai 2008. Au menu : Gourcuff en couverture, qu'on annonce très proche de l'OM, accompagné des mentionsou encoreDans ses pages, le titre suppute, envisage, sans annoncer catégoriquement les mouvements sur le mercato pronostiqués en couverture. Pas de désinformation ici, même si le procédé peut sembler un tantinet trompeur.