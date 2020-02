Mais qui es-tu, l'Inter Miami ?

L'hiver bientôt terminé, la MLS reprend ses droits ce week-end. Avec deux nouvelles franchises, qui intègrent le championnat. Parmi elles, l'Inter Miami. Une équipe dont le propriétaire est David Beckham. Et l'Anglais n'est pas venu à South Beach pour faire de la figuration.

Danse sans les stars

Le football a quitté David Beckham un soir de mai 2013 au Parc des Princes, lors d'un anodin PSG-Brest (3-1). Un match que l'Anglais termine avec une passe décisive sur corner, avant d'abandonner la pelouse en larmes dans les bras de ses coéquipiers et de se faire décoiffer par Ezequiel Lavezzi. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les larmes séchées, l'ancien milieu de Manchester United pensait déjà à sa reconversion face à la presse : "" Il faut dire qu'au moment où David Beckham entamait sa dernière saison en pro, le commissaire de la MLS Don Garber annonçait une possible nouvelle franchise à Miami, onze ans après le départ du Fusion de Miami. Une aubaine pour l'Anglais, qui avait négocié dès 2007 une option dans son contrat lui permettant de racheter une franchise à la fin de sa carrière. Chose faite le 29 janvier 2018, lorsque le groupe Miami Beckham United se voit attribuer la nouvelle franchise de Miami. Le chantier peut alors débuter.Si David Beckham a porté son choix sur Miami et non sur Nashville SC - nouveau venu en MLS - ou sur Austin et Charlotte - dont les franchises rejoindront le championnat en 2021 -, ce n'est pas uniquement pour le soleil, la plage, Ocean Drive et le plaisir de se balader à Miami Beach au volant d'une Ford Mustang décapotable. Non, l'Anglais a aussi misé sur Miami en raison de l'amour de la ville pour le sport. Et pour le football, en raison des nombreux européens qui passent leurs vacances à South Beach et de la population locale hispanique et latino-américaine à 70%. Une population qui va pouvoir noyer son chagrin dans le soccer, les autres franchises de la ville étant en grande galère depuis plusieurs années (à l'exception du Miami Heat au basket, actuellement quatrième de la conférence Est et champion en 2012 et 2013). Les Marlins, au baseball ? Ils n'ont plus accédé aux playoffs depuis leur victoire, en 2003. Les Dolphins, au football américain ? Seulement trois premiers tours de playoffs depuis 2000, pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com