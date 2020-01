Mais qui es-tu, Dejan Kulusevski, nouvelle recrue de la Juventus ?

Il a 19 ans, il est suédois, il brille depuis le début de la saison avec Parme. Lui, c'est Dejan Kulusevski. Et la Juventus n'a pas laissé passer sa chance de recruter une nouvelle pépite : il s'est engagé ce jeudi avec les Bianconeri.

L'Atalanta flaire le bon coup

Un lieu commun veut que "". Pour le coup, cette phrase bateau qui pourrait totalement être prononcée en conférence de presse colle parfaitement à la carrière de Dejan Kulusevski. À 19 ans, le gamin vient de s'engager pour quatre ans avec la Juventus, moyennant un joli chèque de 35 millions d'euros + 9 de bonus. Pourtant, il y a quatre jours à peine, alors que des premières rumeurs faisaient état d'un éventuel transfert à la Juve, le joueur, tout juste élu joueur du mois de décembre en Serie A, s'était exprimé aux micros de SVT Sport : "" Quatre jours plus tard, le voilà au J Medical en train de passer sa visite. Oui, dans le football, tout va très vite.De toute façon, sa carrière entière ressemble à un TGV lancé à pleine vitesse. Ou plutôt à un Arlanda express, puisque le gamin est suédois, d'origine macédonienne. Tout petit, il joue souvent au foot dans son jardin avec sa sœur Sandra, de quatre ans son aînée. C'est un voisin qui, le voyant jouer, conseille aux parents de l'inscrire au foot. Résultat, à six ans, il est inscrit à l'Idrottsförening Brommapojkarna, qui pourrait être un volcan islandais, mais qui est bien un club de foot. Très rapidement, ses qualités, et notamment son pied gauche, ses dribbles et son accélération (en bon fan de Ronaldinho), sont repérées aussi bien par ses éducateurs que par les recruteurs locaux. Les gros clubs suédois lui font les yeux doux, mais les parents temporisent. De fait, ils ont été directement approchés par les scouts d'Arsenal, mais aussi de l'Atalanta, probablement le meilleur centre de formation en Italie. Pour les parents Kulusevski, l'Italie serait une destination de rêve : le papa, macédonien, est un admirateur de Goran Pandev.L'accord est finalement trouvé en 2016, après que Dejan a fêté ses 16 ans.