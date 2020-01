Mais qui es-tu Bruno Guimarães, la future recrue de l'Olympique Lyonnais ?

Il s'appelle Bruno, son nom de famille commence par un G et devrait rejoindre les rangs de l'Olympique Lyonnais. Non, il ne s'agit pas de Bruno Genesio, mais bien de Bruno Guimarães, milieu de terrain de l'Athletico Paranaense (22 ans), qui devrait s'engager avec l'OL d'ici quelques jours.

Une idole prénommée ?lkay Gündo?an

A priori, Bruno Guimarães et Bruno Genesio ne partagent qu'un prénom et la première lettre d'un nom de famille. Pourtant, leurs points communs devraient se multiplier dans les jours en venir. Grâce à qui ? À l'Olympique Lyonnais, qui a formé l'actuel entraîneur du Beijing Guoan et qui n'aurait pas hésité à lâcher 25 millions (plus 20% à la revente) pour arracher Bruno Guimarães aux griffes de l'Athletico Paranaense. Les deux hommes pourront donc se vanter d'avoir débuté dans le même club européen. Mieux, les deux Bruno évoluent tous les deux à un poste similaire au milieu de terrain. Sauf que Guimarães est ce que les Brésiliens appellent un. Soit, un numéro 6 - il peut aussi évoluer en relayeur - qui n'hésite pas à mettre quelques taquets pour récupérer un ballon mais qui a aussi la technique d'un numéro 10. Et qui fait donc le liant entre la défense et l'attaque par une passe courte, une longue transversale ou une accélération dans l'axe avec un ou deux crochets en prime. Pas vraiment le même style de jeu que Genesio donc.Comme son nom ne l'indique pas, Bruno Guimarães est un gamin de Rio de Janeiro. Comme tout Brésilien qui se respecte, la future coqueluche du Groupama Stadium grandit avec un ballon de football dans les pieds. Et dans les yeux puisqu'il passe son temps à regarder des matchs à la télé où il peut se caler devant un match de cinquième division brésilienne comme devant un match de Ligue des Champions, où il tombe amoureux du Borussia Dortmund et d'?lkay Gündo?an comme le confie sa maman, Márcia Guimarães Rodriguez Moura, à la. Une mère vendeuse de bicyclettes qui a pourtant tout fait pour mettre son fils à la natation comme lui ont conseillé les médecins après les deux pneumonies consécutives du petit Bruno. Mais rien y fait : c'est le football qui aura le dernier mot. Ou plutôt le futsal, où il fait ses premiers pas au Helênico Atlético Club comme un certain Marcelo avant lui. Conscient de son talent et bien décidé à mettre à l'abri sa famille grâce au ballon, Bruno Guimarães n'hésite pas à quitter Rio et sa famille pour São Lire la suite de l'article sur SoFoot.com