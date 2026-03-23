Mais qui, au-delà de Zidane, a posé sa candidature au poste de sélectionneur ?

Philippe Diallo a donc vendu la mèche : l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France est déjà connue. Si tout le monde fait déjà de Zinédine Zidane l’heureux élu, le président de la Fédération précise que plusieurs candidatures ont été déposées. Quelles peuvent-elles bien être ?

« Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français. » Dans son interview pour Le Figaro parue ce dimanche, au fil de laquelle il avoue également que les jeux sont faits concernant le successeur de Didier Deschamps, Philippe Diallo a donné quelques éléments concernant le futur sélectionneur des Bleus. Le choix a été effectué parmi « moins de cinq candidatures, toutes françaises » . On a imaginé lesquelles, pour être prêt en cas de défection de Zinédine Zidane.

Christophe Galtier

« L’équipe de France, je pense que c’est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d’excitant, de passionnant, difficile. » La déclaration date de début 2022 pour Franceinfo, mais impossible de ne pas songer à Christophe Galtier au moment de faire la liste des candidats. En particulier parce que depuis, le champion de France 2021 avec Lille et éphémère coach du PSG a atteint le graal en trouvant un challenge à sa hauteur : coacher Benjamin Bourigeaud au Qatar et Alexandre Lacazette en Arabie saoudite. Et puisqu’il faut l’adhésion des Français, une bonne partie d’entre eux devraient adorer la Galette.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com