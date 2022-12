Mais qui a laissé Salt Bae gâcher les célébrations de l'Argentine ?

En plus de l'habit qu'a dû revêtir Lionel Messi par-dessus son maillot, l'Argentine a dû subir un autre affront lors des célébrations de sa troisième Coupe du monde : celui de se coltiner un gros gratteur nommé Salt Bae.

Leset lesont des conséquences. On le savait sans doute déjà, mais le quotidien le rappelle sans cesse. Dimanche soir, après la victoire des Argentins en finale de la Coupe du monde, Nusr-Et, alias Salt Bae, l'influenceur qui vend des entrecôtes hors de prix à des gens qui ont peut-être oublié combien coûte une bavette de 150 grammes chez leur boucher, dans un restaurant "normal" ou au rayon viande du supermarché, s'est incrusté dans les célébrations et les festivités des joueurs de l'. Et vas-y que je pose avec la Coupe, et viens par-là Di María, et allez que je te chope le bras de Lionel Messi... Autant de clichés qui viennent garnir son copieux compte Instagram, suivi par 50 millions (!!!) d'abonnés, et qui regorge de nombreux autres instantanés pris avec des joueurs – le cuisinier turc vouant, pour le coup, a priori une véritable passion pour le football et se démerdant même peut-être pas trop mal avec ses pieds à en croire quelques-unes de ses vidéos. Alors, c'est vrai, les joueurs auraient pu, ou auraient dû, l'envoyer paître. Et même un peu plus fermement s'ils se sont éventuellement retrouvés à contrecœur à devoir taper la pose à côté de lui finalement. Mais ils avaient peut-être d'autres choses auxquelles penser à ce moment précis de leur journée, de leur carrière, de leur vie, que de repousser ce fan un peu encombrant.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt

— Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022La véritable question qu'il faudrait se poser, c'est :Qui l'a laissé rentrer ou passer ? La FIFA ? Le Qatar ? Peu importe, parce qu'il y a fort à parier qu'ils n'y voyaient sur le coup, et n'y voient sans doute encore au lendemain des faits, aucun mal. Après tout, avec sa meute de, chacune de ses photos avec la Coupe augmente la visibilité de celle-ci. Tout comme chacune de ses vidéos dans lesquelles il fait dégouliner du gros sel sur son coude en direction d'un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com