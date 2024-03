information fournie par So Foot • 02/03/2024 à 16:09

Mais quelle mouche a piqué Kylian Mbappé ?

Sorti par Luis Enrique à la mi-temps du choc face à Monaco ce vendredi soir (0-0), Kylian Mbappé ne semble plus intouchable au PSG. À Louis-II, l'attaquant a ainsi décidé de suivre la rencontre depuis les tribunes. Un comportement surprenant pour le capitaine du soir.

Cassure ou pas cassure ? À Paris, à défaut d’un jour décrocher une cuillère de bois, on y collectionne la langue. Alors que le remplacement de Kylian Mbappé à la pause du match face à Monaco ce vendredi soir (0-0) était sur toutes les lèvres dans les travées du stade Louis-II, rarement un entraîneur du Paris Saint-Germain n’avait autant osé bousculer l’une de ses stars. Rarement, tout simplement, un entraîneur n’avait autant osé le sortir. Pourtant, à l’heure d’expliquer ses choix, Luis Enrique ne semblait pas disposé à développer son idée, usant de la même rengaine que face à Rennes. « Tôt ou tard il faudra qu’on s’habitue à jouer sans Kylian. J’essaie de trouver la meilleure option pour l’équipe » , a ainsi déclaré l’Espagnol. Sans se pencher sur l’aspect sportif de sa sortie, le coach ibérique du champion de France n’a pas non plus voulu commenter la présence en tribunes de son joyau lors de la deuxième période, se référant simplement au « show du football » , que l’on peut toutefois considérer comme un tacle à peine voilé envers le numéro 7.

Capitaine, capitaine, vous n’êtes pas le capitaine

Voir un joueur rejoindre les tribunes après avoir été remplacé est relativement rare, surtout lorsqu’il n’est pas blessé. Alors voir un capitaine, qui plus est Kylian Mbappé, téléphoner tout sourire dans les couloirs du stade, après même la reprise du match, aller faire un mini-tour d’honneur, puis s’asseoir aux côtés de sa mère en tribunes, relève certainement de l’inédit. Un comportement qui a même étonné les médias espagnols, qui devraient lui réserver un tollé phénoménal s’il se permet de tels écarts au Real Madrid dans les années à venir.…

par Julien Faure pour SOFOOT.com