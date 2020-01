Mais que veut dire «patachonner», utilisé mardi par Emmanuel Macron ?

Ouvrez grand les dictionnaires. Toujours prompt à employer un vocabulaire étonnant, Emmanuel Macron a récidivé, ce mardi, en marge d'un déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques).Interpellé par un enseignant gréviste au sujet des retraites, le chef de l'Etat se prête à un échange vif, au cours duquel plusieurs sujets lui sont reprochés pêle-mêle. « Vous patachonnez dans la tête ! objecte-t-il. Vous mélangez tout, cela n'a rien à voir. » Ce matin, à son arrivée au Palais Beaumont à Pau, @EmmanuelMacron a été interpellé par un enseignant de Morlaas sur la réforme des retraites et de l'enseignement pic.twitter.com/0wceJ1Agu1— Jefferson Desport (@jeffdesport) January 14, 2020L'expression a pu susciter des interrogations. Sur Internet, le verbe « patachonner » renvoie à de très rares occurrences. Difficile de lui trouver un sens. Le mot a pourtant bien existé dans la langue française. Il remonte à la période dite de la « Belle Époque », à la croisée des XIXe et XXe siècles.« Errer »« Patachonner signifie errer sans rationalité, restitue la sémiologue Mariette Darrigrand. Par extension, cela peut vouloir dire être un peu fou. Ce terme peut également avoir une connotation sexuelle : mener une vie de patachon, c'est être un jouisseur... »Selon la créatrice du blog L'Observatoire Des Mots, l'expression a été principalement prisée dans le milieu journalistique et littéraire, par exemple chez les critiques de théâtre ou dans les chroniques de vie nocturne. « Ce n'est pas de l'argot, au contraire, rappelle-t-elle. La langue est tenue. En revanche, c'est extrêmement daté. » LIRE AUSSI > À Pau, le coup de pouce de Macron à BayrouLe chef de l'Etat a-t-il puisé ce terme dans les expressions chères à sa grand-mère, dont on dit qu'il a retenu les fameuses « carabistouilles » et « poudre de perlimpinpin » ? Son emploi est en tout cas, pour cette spécialiste ...