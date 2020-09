Mais que vaut vraiment ce mercato de Chelsea ?

Cet été, Chelsea a dépensé sans compter, comme si tous les jours avaient été le Black Friday. Visiblement en manque après des mercatos de privation, Roman Abramovitch a fait proprement chauffer la carte bleue pour recruter rien de moins qu'une demi-équipe composée de Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva. Mais que vaut vraiment le mercato des Blues ?

Contrevenir à la Convention de Genève

Kai Havertz signe (enfin) à Chelsea

Cet été, un vent de nostalgie s'est emparé de Londres. Au moins de Chelsea, dont les transferts de l'été ont rappelé un passé qui semblait si lointain après deux mercatos écoulés sans dépenser un penny. Tandis que la quasi-totalité des clubs européens comptait ses sous, lesont flambé à tout-va, et Abramovitch a fait chauffer la carte bleue : 80 millions par-ci, 50 millions par-là, et ainsi de suite jusqu'à faire grimper la note à 225 millions d'euros (et ce n'est pas fini). Le tout pour s'acheter les services d'une demi-équipe avec Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva, en attendant peut-être Édouard Mendy en provenance du Stade rennais. Bref, Chelsea s'est donné les moyens de ses ambitions : mais derrière la hype clinquante et les enflammades de circonstance, que vaut vraiment le mercato de Chelsea ?En apparence, bien sûr, ces remaniements d'intersaison sont hyper sexy. En tout cas, à la hauteur des moyens mis à la disposition de Frank Lampard et des ambitions de Roman Abramovitch. C'est bien simple : Chelsea a renouvelé environ la moitié de son onze de départ, démultiplié les possibilités tactiques de son entraîneur et élevé a priori sensiblement son potentiel. Ainsi, la ligne d'attaque est devenue sur le papier l'une des plus dangereuses du Royaume : avec Havertz, Werner et Ziyech, les Londoniens se sont dotés d'une force de frappe flippante, qui se moque éperdument de la Convention de Genève. Mieux, l'alchimie semble avoir pris pour Werner et Ziyech, tous deux particulièrement performants lors des matchs de préparation.Dans le même temps, Chelsea a remédié à ses points faibles, notamment son arrière-garde, qui a encaissé 54 buts la saison dernière, soit trop pour prétendre au titre. L'arrivée de Chilwell permet de renforcer le couloir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com