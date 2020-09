Mais qu'est-ce qui te prend, Jeff Reine-Adélaïde ?

Jeff Reine-Adélaïde ne se sent plus à sa place à Lyon. C'est en tout cas ce qu'il a signifié dans une interview brute de décoffrage à L'Équipe. Mais que peut-il espérer d'une sortie aussi peu clairvoyante ?

T'as glissé, Jeff

Quand les joueurs sont déposés par leur taxi à la porte du QG de leur sélection, que transportent-ils dans leur valise ? Souvent, elle est trop petite pour contenir assez de fringues pour la quinzaine. À écouter les internationaux de l'Olympique lyonnais, il y a à l'intérieur tout un paquet d'état d'âmes ou de vérités à délivrer. Un sac à vider dans ce confessionnal, loin des équipes de communication du club sur le dos. Dans le cas de Memphis Depay, cela a ressemblé à du rétropédalage. Annoncé partant pour assouvir son rêve de rejoindre, le Néerlandais pourrait finalement aller au bout de son contrat à Lyon., assurait mardi l'attaquant desÀ l'inverse, pour Jeff Reine-Adélaïde, la rentrée avec les Bleuets lui a permis de déballer sur la place publique une cargaison de frustration, d'incompréhension et d'ego mal placé.Le capitaine des Espoirs français s'est en effet livré avec beaucoup d'amertume sur sa situation à l'OL, dansdu jour. Arrivé l'an dernier d'Angers, avec l'étiquette duet celle du transfert record du club rhodanien (25 millions d'euros hors bonus), " JRA " ne se sent déjà plus à sa place.La phrase fait forcément tiquer pour un joueur de 22 ans, qui sort d'une saison marquée par une absence de six mois pour blessure. Cette rupture des ligaments croisés, il l'a accueillie avec, alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com