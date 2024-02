information fournie par So Foot • 15/02/2024 à 12:39

Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond au Bayern ?

Défait en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions par la Lazio (1-0), le Bayern Munich a enchaîné une nouvelle contre-performance sportive. À laquelle s’ajoutent des tensions en interne.

Dry january ou pas, ce mois de février a des allures de sacrée gueule de bois en Bavière. Et ce n’est pas la saison plutôt convaincante d’Augsbourg qui est dans le viseur. En effet, un certain Bayern Munich s’enfonce doucement dans la crise, faute de résultats sportifs convaincants et de sérénité en coulisse. En déplacement à l’Olimpico de Rome pour y défier la Lazio ce mercredi soir, la bande de Thomas Tuchel est ainsi revenue avec une défaite (1-0), trois jours après la gifle assénée par le Bayer Leverkusen (3-0). Deux rencontres durant lesquelles les hommes en rouge n’ont cadré qu’un seul tir. Les maux munichois ne s’arrêtent pourtant pas qu’au terrain.

Souviens-toi mars 2023

Trois défaites en sept matchs depuis janvier, un titre de champion d’Allemagne menacé et des embrouilles à tous les étages en point d’orgue, tel est le tableau actuel. Pour tenter de le comprendre, mieux vaut remonter le temps d’un an. Sous la houlette de Julian Nagelsmann, le Bayern luttait avec le Borussia Dortmund pour le sacre en Bundesliga, éliminait le Paris Saint-Germain sans pression en huitièmes de C1 et semblait partir vers une énième campagne complète. Le 24 mars cependant, coup de tonnerre : Nagelsmann est licencié, quelques jours après une défaite contre Leverkusen – décidément. Une surprise pour les supporters, moins pour la direction. Désirant mettre la main sur le recrutement, l’entraîneur s’est en effet heurté au refus du directeur sportif, Hasan Salihamidžić, scellant leur rupture définitive. Arrivé en milieu de chantier, Thomas Tuchel s’est retrouvé dans un bourbier annoncé.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com