Mais pourquoi Nice n'avance plus ?

Solide et surtout performant en début de saison, le collectif niçois semble battre de l'aile en 2024. Avec 10 matchs à jouer avant la clôture du championnat, il est temps pour Francesco Farioli et son groupe de redresser la barre et de montrer que les débuts prometteurs n'étaient pas qu'un feu de paille.

En 2024, heureusement que la Coupe de France est au programme de l’OGC Nice. À l’exception d’un court succès le 27 janvier dernier face à l’avant-dernier du championnat, le généreux FC Metz (1-0), le club de la galaxie Ineos n’a en effet gagné aucune rencontre de championnat, alignant quatre défaites et deux matchs nuls. Tout le contraire de la Coupe de France, où les Niçois viennent de passer trois tours, non sans encombre (tirs au but contre Auxerre et victoire étriquée contre Bordeaux avant de dérouler à Montpellier), alors qu’ils s’apprêtent à défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes mercredi, en quarts de finale. Mais ce vendredi, la priorité sera de nouveau au championnat et à la réception de MHSC, mal en point lui aussi en Ligue 1. Avec seulement deux points récoltés sur les 15 derniers possibles, Nice n’avance plus, et le début de saison en fanfare, porté par les idéaux du nouvel entraîneur Francesco Farioli, semble bien lointain. Pourtant, l’inconstance des équipes du haut de tableau permet aux pensionnaires de l’Allianz Riviera de conserver leur place dans le top 5. Une façon de satisfaire les exigences du coach, qui attend un top 6 pour son équipe cette saison.

Une place d’européen, mais un rythme de relégable

Si, en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur italien a tenu à embellir le niveau des Héraultais en soulignant le manque de points obtenus par son futur adversaire en championnat en comparaison aux « expected points » qu’il possède, il ferait bien de se pencher sur les « expected goals » de son équipe. En effet, Nice cumule cette saison 39,22 xG pour seulement 23 buts réels. Si la statistique ne doit pas être utilisée de sorte à dire que Nice aurait dû marquer autant de buts que l’équipe possède de xG, elle montre cependant que le club azuréen sait se montrer dangereux, sans savoir se montrer décisif. Une problématique à résoudre d’urgence, dans un sprint final qui débute dès maintenant et où l’efficacité devant le but pourrait faire la différence, alors que Nice ne possède que la 15 e attaque de Ligue 1, à égalité avec Nantes et devant Metz et Clermon

Par Julien Faure pour SOFOOT.com