information fournie par So Foot • 21/07/2023 à 14:28

Mais pourquoi Neymar veut-il rester au PSG ?

Tandis que le mercato parisien se poursuit à l’ombre de l’angoissante incertitude quant à l’avenir de Kylian Mbappé, Neymar, pour sa part, ne se voit pas quitter la capitale. Peu importe l’image négative qu’il peut trimballer auprès des supporters, l’attaquant brésilien désire continuer de fouler, quand il n’est pas blessé, la pelouse du Parc des Princes.

Neymar a donné une petite interview sur la chaîne YouTube du journaliste sportif Casimiro Miguel, où son futur est notamment évoqué. Dans un premier temps, il se contente de balancer la même rhétorique que n’importe quel joueur qui se sait sur la sellette au moment du mercato : « J’espère que ce sera au PSG. J’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, et jusqu’à présent, personne ne m’a informé de quoi que ce soit, donc je suis là tranquillement. » Toutefois, il se positionne immédiatement avec un certain réalisme : « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là, avec ou sans amour. »

Les raisons, du côté employeur, de se séparer de l’attaquant de la Seleção sont assez clairement identifiées : un éventuel transfert qui renflouerait un peu les caisses du club, l’économie de son salaire (25 millions au minimum par saison), ses blessures récurrentes (il est absent depuis février des terrains), son mode de vie et les polémiques qui l’accompagnent, les déceptions répétées depuis son arrivée dans la ville lumière (recruté à prix d’or pour gagner la C1)… Sans oublier évidemment l’hostilité d’une partie des fans, qui s’est manifestée récemment par l’intrusion d’une frange qui s’est rendue devant chez lui pour le lui signifier.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com