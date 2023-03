Mais pourquoi les supporters du Milan chantent Sarà perché ti amo ?

Plus de quarante ans après sa sortie (1981), la célèbre chanson italienne "Sarà perché ti amo" suscite toujours autant d’affect dans la Botte. Et c’est bien à San Siro que ce titre du groupe Ricchi e Poveri s’offre une seconde jeunesse depuis plus de dix ans. Reprendre des classiques de la chanson, les supporters italiens en ont fait leur passion.

Avant de commencer toute lecture, commencez par lancer la vidéo ci-dessus. Vous avez les poils ? On vous comprend. Depuis plus de dix ans, les tifosi du Milan se sont réappropriés cette célèbre chanson du groupe/machine à tubes Ricchi e Poveri, en apportant quelques modifications pour faire honneur aux couleurs rouge et noir : « Sarà perché ti amo » (« Ça doit être parce que je t’aime », en VF) se transforme en « Sarà perché tifiamo » (« Ça doit être parce que nous te supportons », en VF), « Se ci sto bene, sarà perché ti amo » (« Si ça me convient », en VF) devient « E chi non salta, è un gobbo juventino » (« Celui qui ne saute pas est un porc turinois », en VF). C’est en janvier 2012, lors d’un derby de la Madonnina face à l’Inter (0-1) que ce hit des « Riches et des Pauvres » est entonné pour la première fois par la Curva Sud. Néanmoins, les supporters rossoneri ne sont pas les premiers à s’être réapproprié cette chanson. En effet, Sarà perché ti amo a toujours fait partie de la playlist des curve italiennes, en témoigne cette version faite par les cousins interistes , en l’honneur d’Adriano : « Siamo felici, sarà perché tifiamo. Un giocatore che tira bombe a mano. Siamo tutti in piedi. Questo Brasiliano batti le mani che in campo c’è Adriano. » (« Nous sommes heureux, ça doit être parce que nous te supportons. Il lance des grenades, nous sommes tous debout. Ce Brésilien que nous applaudissons sur le terrain, c’est Adriano », en VF). Néanmoins, cette reprise des supporters nerazzurri restait très implantée au sein de la Curva Nord. Tout le contraire de celle faite par les Rossoneri , qui sont parvenus à transcender tout le stade. Depuis trois ans, la sono de San Siro lance les premières notes de la chanson, puis les quelque 75 000 tifosi se chargent ensuite de la chanter en chœur.

C’est une chanson multigénérationnelle. Elle a traversé les époques, elle est connue de toutes les générations, des grands-parents aux enfants.…

Propos de Leonardo Mazzeo recueillis par TP.

