Mais pourquoi le Hellas Vérone a-t-il autant de problèmes de racisme ?

Après avoir minimisé les insultes racistes dont a été victime Mario Balotelli début novembre au stade Marcantonio-Bentegodi, le Hellas Vérone endosse une fois de plus le rôle du mouton noir d'un football transalpin encore malade de certaines sections de ses tribunes. Tout particulièrement dans la ville de Roméo et Juliette, représentative de la droitisation de la société italienne et qui traîne comme un boulet une histoire politique controversée.



L'Histoire qui tache

C'est une affaire qui traîne depuis le début de la décennie. Début janvier 2010, l'Inter vient de se payer le Chievo à Vérone en Serie A et Mario Balotelli, victime de cris et d'insultes racistes nauséabondes, décide de vider son sac. "", dégaine celui qui est alors attaquant. Ce public, c'est celui de Vérone, ou du moins une part non négligeable de la frange ultra du Chievo et de son voisin de pallier, le Hellas. Neuf ans plus tard, Balotelli a pris ses cliques et ses claques pour Brescia, mais le traitement qui lui est réservé quand il se repointe à Vérone, comme le 3 novembre dernier, reste le même : des sifflets, des insultes, des cris simiesques. Peut-être à une degré encore plus intense que ce que le joueur avait pu expérimenter, quand il se faisait encore les os en Lombardie, dans ses jeunes années. Sans que personne ne s'en scandalise vraiment à Vérone, alors que, selon Ivan Juric, l'entraîneur du Hellas, "". Le maire de la ville, Federico Sboarina, a eu lui l'audace de faire dans la victimisation : "". Lunaire.Voilà qui soulève une problématique brûlante, alors que le Hellas est probablement, avec Cagliari, le club de l'élite italienne qu'on retrouve le plus souvent épinglé dans la liste de scandales racistes qui émaillent l'actualité du football transalpin. De quoi sérieusement se demander si les travéesne sont pas condamnées, comme saccagées par la rhétorique et l'idéologie d'une extrême droite qui a su s'imposer dans de nombreuses sections du stade. Pour tenter de comprendre ce qui se trame à Vérone, il faut d'abord rembobiner les bandes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com