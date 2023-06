Mais pourquoi l’OM mise sur Marcelino ?

Pisté par l’OM en 2020, puis au cours de l’été 2022, Marcelino Garcia Toral, proche de longue date de Pablo Longoria, est tombé d’accord avec le club marseillais mercredi pour prendre la suite d’Igor Tudor. Question : pourquoi lui ?

Lors d’un après-midi de la fin des années 80, Marcelino Garcia Toral, alors milieu de terrain du Sporting Gijón, s’est retrouvé en short et s’est étranglé. La faute à un chewing-gum, à un noyau d’abricot ? Non, la faute au Milan d’Arrigo Sacchi. Explications livrées à So Foot , en décembre 2021 : « Chaque fois que je recevais le ballon, je me disais : “Mais putain, il n’y a aucun espace pour développer du jeu.” Lorsqu’il n’avait pas la balle, son Milan vous étouffait et dès qu’il le récupérait, on avait l’impression qu’il jouait à 13. Son Milan était une machine parfaite. » Si parfaite qu’une fois les crampons rangés dans le fond du grenier et la bascule vers sa seconde vie de coach opérée, l’Espagnol a toujours cherché à approcher cette idéal « d’expression collective ». Ça a été le cas dès ses débuts dans le coaching il y a plus de 25 ans et ça l’a été lors de toutes ses aventures de la dernière décennie, à Villarreal, à Valence et sur le banc de l’Athletic. Tout n’a pas été simple pour le natif de Careñes sur la période – Marcelino a notamment été éjecté de Valence après avoir terminé deux fois 4e de Liga, atteint le dernier carré de la Ligue Europa et soulevé la Coupe du Roi, ce qui n’avait pas suffi à son président de l’époque, Anil Murthy, et à son sulfureux patron, Peter Lim – mais il est impossible de ne pas reconnaître la capacité du technicien à implanter un projet de jeu clair et ambitieux. Parfait, c’est évidemment ce que recherche Pablo Longoria, qui côtoie Marcelino depuis une bonne quinzaine d’années et le connaît sur le bout des doigts.

Fermer les portes et varier les configurations défensives

Mais à quoi doivent s’attendre les supporters marseillais sur le plan de jeu ? Tout d’abord, à voir débarquer un cuisinier qui sait exactement ce qu’il veut faire sortir de sa cuisine et qui a traversé l’intégralité de ses derniers projets avec des 4-4-2 ultra compact mêlant quadrillage optimal des zones clés en phase défensive pour protéger le plus efficacement possible son navire – comme le disait Claudio Ranieri il y a quelques années, le premier objectif d’un coach est de « fermer la porte de maison, sinon, les voleurs entrent et te volent

Par Maxime BRIGAND pour SOFOOT.com