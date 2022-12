Mais pourquoi l'Argentine s'est privée du goleador Germán Cano, dauphin de Mbappé en 2022 ?

Kylian Mbappé mène la meute des buteurs sur l'année 2022. Juste derrière lui, un Argentin qui ne s'appelle ni Leo Messi ni Lautaro Martínez, et encore moins Julián Álvarez. Auteur de 44 buts depuis janvier avec Fluminense, Germán Cano a fait tout ce qu'il pouvait pour disputer la Coupe du monde. Lionel Scaloni l'a toutefois recalé. Et il finira peut-être par le regretter.

Le meilleur buteur argentin de l'année civile est au Qatar. Mais dans les tribunes. Même si la convocation tant espérée n'est jamais arrivée, Germán Cano a fait le déplacement avec sa femme et son fils pour vivre l'événement et renforcer le contingent desbleu et blanc. Son rejeton a profité de l'occasion pour poser avec Ederson, Richarlison ou Gabriel Jesus, et laassiste à tous les matchs de l', sans passer totalement inaperçue."Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être sur le terrain !", racontait le joueur, amusé, à. Il faut dire qu'au-delà des prestations mitigées de Lautaro Martínez au Qatar, depuis janvier, Cano a charbonné pour se faire remarquer.

German Cano está aproveitando essa copa do mundo com sua família como poucos pic.twitter.com/vYKsr2i9c1

Avant d'arriver à Fluminense cette année, l'attaquant s'était déjà distingué en claquant 43 buts en 101 matchs avec Vasco de Gama, et en célébrant l'un d'eux en brandissant un drapeau LGBT. L'un des rares moments où l'attaquant n'a pas fêté un but en faisant un L, dédicace à son fils Lorenzo, âgé de 4 ans. Les fans cariocas ont tellement vu le geste cette année qu'ils l'ont quasiment intériorisé et massivement copié. Cano a marché sur le Brasileirão, dont il a évidemment terminé meilleur buteur (26 caramels en 38 journées). Ce qui n'était plus arrivé à un joueur étranger depuis l'Uruguayen Pedro Rocha en 1972. Du haut de ses 44 buts sur l'année civile, partagés entre la Serie A, le championnat carioca, la Coupe du Brésil, la Libertadores et la Sudamericana, Cano a aussi dépassé le Neymar de 2012 et le Gabriel Barbosa de 2019 (43 buts chacun). Des références dans l'histoire moderne du football brésilien.