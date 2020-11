Mais par quel concours de circonstances Ruben Aguilar s'est-il retrouvé en équipe de France ?

Après une série de désistements, le latéral monégasque Ruben Aguilar a pris le train bleu en marche et pourrait s'offrir une première cape en sélection. Et montrer par la même occasion qu'il vaut mieux qu'un sixième choix.

FranceFinlande le 11/11/2020 à 21h10 Amical Diffusion sur

On connaît tous le pote d'un collègue dont le tonton bosse au service comptabilité du ministère de la Santé et qui nous a directement assuré, et en avant-première, que le vaccin des laboratoires Pfizer contre la Covid-19 ne serait pas prêt avant 2022. Dans ce genre de séries improbables, il y a désormais celle du remplaçant du remplaçant du remplaçant du remplaçant du titulaire du poste, appelé à devenir doublure durant le prochain rassemblement en équipe de France et qui pourrait à terme soigner les maux des Bleus avant l'Euro 2021. En effet, d'après, Ruben Aguilar a profité d'une jolie partie de dominos au poste de latéral droit pour se retrouver aux portes du château. C'est l'incertitude autour de l'état de forme de Benjamin Pavard, pas suffisamment remis d'une blessure à la cuisse qui l'avait déjà privé du match contre Dortmund ce week-end, qui a d'abord tout déclenché., assurait Didier Deschamps mardi, en conférence de presse, avant la réception de la Finlande en amical, avant d'affirmer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com