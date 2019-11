Mais oui, on peut aussi acheter des fleurs locales et de saison

De magnifiques œillets Bony terra cotta cultivés dans les champs voisins ; des lys incas venus du Midi ; des branches d'eucalyptus récoltées dans le Var. Voilà quelques-unes des trouvailles assemblées en bouquet chez Brontie, un atelier lyonnais pionnier de la fleur locale et de saison !Sur le site d'horticulteurs inspirés ou dans les compositions qui décorent les tables de restaurants, on redécouvre ces variétés qui passeraient pour exotiques tant on a pris l'habitude des fleurs venues du Kenya, de l'Équateur ou de Colombie...« Slow flower » made in France !En Angleterre et aux Etats-Unis où le mouvement a émergé, on parle de « slow flower ». En France, où plus de 80 % des bouquets achetés chez les fleuristes sont importés, a émergé le collectif « la fleur française », un annuaire de tous ces nouveaux fermiers, fleuristes ou spécialistes de l'événementiel qui revendiquent une production locale. « Ces fleurs modernes relancent l'économie rurale, respectent le sol et les saisons », explique Hélène Taquet cofondatrice du collectif et floricultrice à Blécourt (Nord). « Les gens ne sont pas encore sensibilisés à la provenance des fleurs. Qui s'interroge sur leur origine, leur mode de culture, comme on le fait de plus en plus pour un bon fromage ou un légume ? Pourtant derrière, il y a un artisan, une main et un sécateur », insiste de son côté la bien prénommée Florie Jehanne qui fait pousser une centaine de variétés près de Caen (Calvados).Les mêmes tarifs mais pas les mêmes bouquetsEt si l'on veut se mettre aux bouquets made in France, ce sera plus cher ? « Non, à Rungis, par exemple, une tulipe française n'est pas plus chère qu'une tulipe hollandaise », répond Hélène Taquet, qui, décidément pas à court d'idées, se lance dans les confettis de fleurs séchées. À base de pétales de delphinium, centaurée et calendula, ils sont confectionnés dans la ferme de son enfance. Sur le ...