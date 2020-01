Mais où va l'université sénégalaise ?

Les universités sénégalaises produisent des diplômés et des recherches qui peuvent être de grande qualité. Toutefois, ces établissements connaissent des difficultés plus ou moins importantes en fonction de leur structuration, de leur gouvernance ou encore de l'évolution globale du système d'enseignement supérieur et de recherche. Ces difficultés résultent de la combinaison de plusieurs facteurs : l'accroissement du nombre d'étudiants, passé de 93 866 en 2012 à 190 145 en 2018, dont 35 % dans le privé ; la restructuration du marché de l'emploi ; les évolutions des législations et de l'environnement physique et social, etc.On dénombre aujourd'hui huit universités publiques au Sénégal. Cette offre est complétée par les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Le premier, celui de Thiès, est déjà en fonctionnement ; les quatre autres sont prévus pour la rentrée 2020. À cela s'ajoutent, selon la Direction générale de l'enseignement supérieur (données d'enquête), plus de 300 instituts et universités privés. Ces derniers soit sont créés par des promoteurs nationaux ou étrangers, soit appartiennent à un réseau transnational, soit sont une filiale d'un établissement étranger.En somme, l'offre de formation demeure très éclectique et inégale, selon les territoires et les domaines disciplinaires. L'offre reste principalement concentrée à Dakar et dans les villes de Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor. Les...