information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 19:16

Mais où va donc se jouer la finale de la Coupe de Grèce ?

Allo Riyad ?

Jets de fumigènes, altercation avec les forces de l’ordre… Le 23 avril dernier, des émeutes ont éclaté lors du match entre l’Olympiakos et l’AEK Athènes, remporté par les visiteurs, (1-3). La Fédération hellénique (EPO) ne veut pas reproduire les mêmes drames pour la finale de la Coupe nationale opposant les Noir et Jaune et le PAOK Salonique, le 24 mai prochain. Problème, L’Équipe précise qu’à deux semaines de la rencontre, elle n’a pas trouvé de stade capable d’accueillir les deux équipes.…

TJ pour SOFOOT.com