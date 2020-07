Mais où va donc l'AS Monaco, qui vient de licencier Robert Moreno pour Niko Kova? ?

Après une seconde saison galère marquée par le départ de Leonardo Jardim puis l'arrivée de Roberto Moreno, l'AS Monaco a déjà décidé de se séparer de l'entraîneur espagnol. Ce dernier ne sera resté que sept petits mois sur le banc princier, sans avoir eu le temps de faire ses preuves. Il pourrait être remplacé par Niko Kova?, plébiscité par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif d'un club qui ne semble plus savoir où aller.

Treize matchs, et puis s'en va

Robert Moreno : " Un match, c'est un jeu d'échecs "

" Ce vendredi, après la victoire sur la pelouse du Cercle Bruges lors de son premier match amical de la saison (0-2), Roberto Moreno prononçait ses derniers mots en tant qu'entraîneur de l'AS Monaco. S'il évoquait la suite de la préparation de son équipe, l'Espagnol savait cependant déjà que son sort était scellé selon. Moins de sept mois seulement après son avènement, donc. Une décision étonnante, même si l'AS Monaco a a pris l'habitude d'offrir des retournements de situation aussi ubuesques qu'inattendus.Alors que son contrat courait jusqu'en juin 2022 et que son arrivée avait redonné espoir aux supporters monégasques ne supportant plus Leonardo Jardim, Moreno s'apprête ainsi à quitter le Rocher la tête basse. Logique : il n'a participé qu'à treize matchs officiels sur le banc, pour un résultat plus que moyen (cinq victoires pour autant de défaites, trois matchs nuls) et une anonyme neuvième place de Ligue 1. Un départ au goût d'inachevé, d'autant que l'entraîneur de 42 ans était arrivé en Ligue 1 avec de véritables ambitions de jeu. Problème, la direction monégasque n'a pas été convaincue par les premiers mois de l'ancien adjoint de Luis Enrique et l'arrivée de Paul Mitchell lui aura finalement été fatale.Pourtant, le 4 février dernier, quelques heures avant une victoire serrée contre le SCO d'Angers, Oleg Petrov avait apporté tout son soutien à Moreno en conférence de presse : "