Mais où sont les Portugais de Suisse ?

La sélection suisse est composée de joueurs d'origines camerounaise, italienne, espagnole, kosovare, bosniaque... Mais c'est un fait : aucun footballeur aux racines portugaises n'a jamais défendu les couleurs de la Nati. Une anomalie qui pose question, puisque au pays de Roger Federer, les Lusitaniens sont le troisième contingent de population immigrée.

Saudade et communautarisme

C'est un match particulier qu'a vécu la Suisse face à la Serbie lors de la dernière rencontre de phase de poules de cette Coupe du monde. Une victoire forte en émotions pour certains joueurs de lad'origine albanaise du Kosovo qui avaient forcément coché depuis longtemps cette rencontre face au rival serbe . Ce huitième de finale du Mondial face au Portugal aurait pu, lui aussi, être singulier pour les hommes de Murat Yakın. Finalement, il le sera seulement pour le peuple suisse. Car avec 260 000 représentants, les Portugais constituent le troisième contingent de population immigrée, après les Italiens et les Allemands. Accessoirement, ils ont aussi une passion démesurée pour le football. Cet engouement, cumulé avec le total d'individus présents sur le territoire, s'est vérifié dans les données publiées par la fédération suisse (ASF) en juillet dernier : aucun groupe de population d'origine étrangère n'a plus de footballeurs licenciés que les Portugais. Avec environ 16 500 adhérents, ils devancent les Italiens et, de loin, les Allemands. Pourtant, ils n'ont laissé aucune trace ou presque dans le foot professionnel helvète. En 2020, seuls trois joueurs d'origine portugaise évoluaient en Super League. En Challenge League (D2), ils étaient onze. Dans les équipes nationales (U19, U21 et A), seuls Ricardo Azevedo (Saint-Gall) et Filipe de Carvalho Ferreira (Grasshopper) partagent des origines avec les champions d'Europe en titre. Et alors que des joueurs originaires d'Italie, d'Espagne, du Kosovo ou de Turquie ont déjà usé leurs crampons pour la, l'absence de Lusitaniens s'y fait encore aujourd'hui cruellement ressentir, bien qu'ils soient présents en masse dans le pays depuis les années 1980.Alors, qu'est-ce qui explique que les Portugais du football suisse soient restés si transparents jusqu'à présent ? S'agit-il d'un potentiel honteusement inexploité ?, explique Patrick Bruggmann, qui officie à la fédé suisse en tant que directeur technique. Une fonction qu'il a auparavant occupée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com