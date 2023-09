Mais où est passé l’esprit northern soul du foot anglais ?

À l’instar du hip-hop, le northern soul, cette interprétation subtilement britannique de la soul sixties américaine, fête ses 50 ans. Méconnu en France, ce courant incarne une certaine manière de concevoir l’élégance et le plaisir. Un état d’esprit qui manque aujourd'hui dans le foot.

« Le Wigan Casino a organisé sa première nuit blanche de northern soul le 23 septembre 1973 (…) Pendant huit ans, le club a été l’épicentre d’une sous-culture musicale improbable. Ces chansons soul à haute énergie – dont la plupart avaient été enregistrées par des artistes noirs américains mais avaient échoué lors de leur sortie originale dans les années 60 – ont été redécouvertes par des DJ à Wigan, Stoke et Blackpool. Ils ont fédéré une large base de fans anglais enthousiastes, qui ont développé leur propre danse très athlétique. » La BBC ne pouvait passer un tel anniversaire sous silence ce week-end. À cette époque, le Nord domine le foot anglais la saison suivante : Derby County, Burnley ou encore Stoke squattent ainsi les premières places. Pendant que les joueurs représentent dignement ces villes ouvrières et méprisées, des gosses gobent ou s’injectent des amphets pour sauter en l’air toute la nuit sur les titres uptempo de Maxime Brown, des MontClairs ou de Don Thomas. Un style de soul music assez proche du son Motown des années 60 (Marvin Gaye, Martha Reeves and the Vandellas, etc.), mais qui se focalise sur les seconds couteaux des hits parades. Un peu comme avoir le poster de l’Écossais Willie Morgan de Manchester United en 1973 plutôt que celui de George Best. Aujourd’hui, des papys et des mamys continuent de se rendre dans des soirées thématiques au son de leur jeunesse et, sur Instagram, Sally Molly, « Northern Soul World Dance Champion 22 » , publie des vidéos de ses exploits.

<iframe loading="lazy" title="Don Thomas - Come On Train" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/TOq0GmwjP1I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com