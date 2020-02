Mais enfin, c'est quoi ce drapeau confédéré à Nancy ?

Depuis quelques années, un drapeau confédéré était présent en tribune Piantoni du stade Marcel-Picot. Il est associé à un groupe hooligan.

ChamblyNancy le 21/02/2020 à 20:00 Domino's Ligue 2 Diffusion sur

C'est un élément qui ne marque pas au premier abord. Lorsqu'on est face à la tribune Piantoni du stade de Nancy, on remarque surtout les nombreux drapeaux blancs et rouge, la grande bâche du Saturday FC - le principal groupe ultra nancéien - ou les multiples illustrations de chardons. Et puis, en regardant bien, on voit un drapeau rouge, bleu et blanc : un drapeau confédéré. Un symbole qui a embêté bon nombre de supporters nancéiens sur les dernières années. En mars 2018, un supporter messin s'étranglait de sa présence : "" La bannière est complétée par le mot " Brizak ". Un terme du patois lorrain qui se traduit par " Sales gosses ". C'est aussi le nom de ce groupe de hooligans nancéiens créé en 2005 et qui squatte la tribune de Marcel-Picot, comme l'avait indiqué le médiadans une enquête début janvier. "", estime un abonné qui va dans la même tribune que les Brizak.