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Mais d’où viennent ces secondes de décalage avec la télé d’à côté ?
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 05:32

Mais d’où viennent ces secondes de décalage avec la télé d’à côté ?

Mais d’où viennent ces secondes de décalage avec la télé d’à côté ?

Gueuler sur le voisin parce que sa télé a quelques secondes d’avance sur la nôtre pendant un match, rager contre sa connexion internet ou penser à la bonne époque de la vieille antenne sur le toit... Selon qu’on regarde les matchs en streaming, avec la TNT ou grâce à une box internet, le décalage entre les retransmissions télés peut atteindre des dizaines de secondes. Puisqu’il n’y a rien de pire qu’un but de Kylian Mbappé divulgâché par le bar d’à côté, voici quelques conseils avant de vous entendre dire que même la télé, c’était mieux avant.

→ D’où vient ce p***** de délai ?

Quiconque a déjà eu envie d’encastrer son voisin a vécu cette douloureuse expérience : les secondes de décalage entre deux retransmissions télé d’un même match. Ce délai peut atteindre jusqu’à 45 secondes et peut ruiner toute une soirée, voire des amitiés. Il s’explique par un élément : entre la TNT, la télé sur les box internet ou le streaming, il y a différences façons de capter un match de foot. Près de 80 % des Français regardent aujourd’hui le petit écran via des télés connectées à Internet, selon les dernières données de l’Arcom. Jeudi dernier, dans un bar de la rue Berger à Paris, lors du quart de finale entre la France et le Maroc, les consommateurs installés en terrasse n’avaient pas encore écouté le verdict de la VAR que Kylian Mbappé avait déjà foiré son peno sur la télé de l’intérieur. Et c’est normal. « le direct n’existe pas » , pose simplement Nicolas Lellouche, journaliste numérique chez Numerama.

Yes, corner !

→ Comment fonctionne la retransmission télé d’un match ?

Si entendre des cris en décalage est devenu un impondérable des retransmissions télé, globalement depuis la Coupe du monde 2018, la technologie l’explique. En fait, une passe de Michael Olise parvient à nos rétines après quelques étapes : 1/ la captation de l’action par les caméras du stade. 2/ son encodage. 3/ l’envoi du signal, généralement via la fibre optique. 4/ la distribution des flux vidéo aux chaînes. 5/ leur transmission. C’est ici que la source choisie, entre TNT, box et applications mobiles, fait varier la latence entre l’action réelle et sa diffusion. Posséder la Wi-Fi avec la fibre optique ne change pas grand-chose : quand une box internet diffuse un match, elle passe toujours par ces chemins intermédiaires. « Il n’y a pas de comparaison et de classement entre Free, Molotov, MyCanal, M6 + , avertit Nicolas Lellouche, qui a

Par Ulysse Llamas, attablé pour SOFOOT.com

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