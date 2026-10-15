Mais d'où sort cette rivalité entre l'Olympique de Marseille et l'OIympiakos ?

Vous aimez la dramaturgie grecque ? Cet OM-Olympiakos devrait vous en servir. Mais dans ce théâtre qu’est le Vélodrome, les acteurs du rectangle vert se feront peut-être voler la vedette par les supporters. Ou plutôt par ceux qui n’y seront pas. Explications d’une rivalité, mêlée à une histoire d'amitié, qui sent bon la Méditerranée.

L’un comme l’autre sont des Olympiens, l’un comme l’autre évoluent à quelques encablures d’un port méditerranéen, l’un comme l’autre ont ces racines grecques dans le sang, l’un comme l’autre a adulé Mathieu Valbuena, l’un comme l’autre peuvent compter sur une vraie ferveur populaire. Mais ce jeudi, à l’aube d’une confrontation en Ligue Europa, c’est surtout les différences (ou plutôt les différends) qui sont soulignées entre l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos. En tout cas, c’est ça qui a effrayé la préfecture des Bouches-du-Rhône. Au point d’interdire à la dernière minute le déplacement des supporters du Pirée, puis finalement les réautoriser estimant finalement être en capacité d’encadrer la rencontre. Un capharnaüm administratif qui a finalement poussé le club visiteur – déjà bien sur les nerfs – à annuler tous les billets des Gávros (les anchois, en VF), comme sont surnommés ses sympathisants, alors que près d’un millier avait déjà prévu de prendre l’avion…

Les origines du mal

Si personne n’aime être trimballé de la sorte, il faut aussi comprendre que cette tension ne sort pas de nulle part. Au contraire : elle commence d’abord par une histoire d’amitié. Non, pas celle qui unit Marseille à la Grèce. Celle-là est bien trop vieille pour nous tous, puisqu’elle a déjà plus de 2600 ans. Mais plutôt de celle que le CU84 (Commando Ultra 84, groupe d’ultras marseillais) et les Originals 21 de l’AEK Athènes se voue depuis déjà plus de trois décennies.…

Par Swann Gouin pour SOFOOT.com