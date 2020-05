Mais comment la reprise du foot a-t-elle prise une telle dimension politique ?

Depuis quelques jours, et ce, alors que la question a déjà été tranchée au plus haut sommet de l'État, un débat ne cesse d'alimenter les chroniques : mais pourquoi diable la Ligue 1 reste-t-elle muette alors que les autres championnats européens préparent leur reprise ? Si cette bataille pourrait d'abord se limiter à des questions techniques ou basiquement réglementaires, la voilà désormais placée sur le champ politique. Désormais, c'est donc dans les couloirs des assemblées et des différents ministères que les coups se donnent et se rendent. Rassurez-vous, il existe de très bonnes raisons à ça.

Liberté, égalité, reprise... ?

D'abord, les faits. Il faut bien comprendre que la décision de mettre un terme aux différentes compétitions cette saison a été prise par l'État, dans la foulée d'un discours prononcé par le Premier ministre, Édouard Philippe. Face à ce choix, les amateurs avaient anticipé d'eux-mêmes l'inévitable conséquence de la pandémie et du confinement avec, au passage, un impact économique sur des dizaines de milliers de petits clubs, ce qui est, proportionnellement, aussi grave que les problèmes que rencontrent les grosses structures professionnelles du pays. Problème : ça n'a pas empêché tout ce petit monde de se lancer dans une guerre intestine qui a naturellement débordé sur le champ politique, ce qui a permis à la majorité des élus de briser de trop longues semaines d'un consensus national plus ou moins assumé.La liste des escarmouches qui viennent démontrer à quel point la France reste un pays travaillé par le besoin du choc partisan et obsédé par son addiction à la statolatrie - l'adoration de l'État, merci Louis XIV et De Gaulle pour ça - est longue. Il y a d'abord ces "floués", qui se sont tournés vers la République et ses élus pour demander réparation et justice. L'Assemblée de Corse a ainsi adopté de la sorte, à l'unanimité, une motion mandatantafin que l'AC Ajaccio puisse disputer les play-off. Ici, il s'agit avant tout d'une vieille tradition insulaire, c'est-à-dire pointer un doigt vengeur contre les offenses jacobines faites aux équipes de l'Île de Beauté. Ce qui nous amène vers les "victimes" de l'arrêt des compétitions (Amiens, Toulouse, Lyon en tête), qui ont directement été déposer leurs réclamations devant le Conseil d'État, insufflant de fait une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com