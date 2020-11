Mais comment fais-tu, Cadix ?

Promu cette saison, le FC Cadix est en train de déjouer les pronostics dans cette Liga 2020-2021 partie sur un rythme saccadé. Cinquièmes au classement, les Gaditanos surfent sur une vague positive et se déplacent sur la pelouse de l'Atlético de Madrid sans aucun complexe lié au voyage. Mais comment font-ils ?

Pragmatisme et carton plein à l'extérieur

Le Real surpris par... Cadix !

C'est long, quatorze ans. Entre 2006 et 2020, le FC Cadix est passé par tous les étages comme peut le faire un ascenseur ou un FC Metz : une descente en deuxième division d'abord, puis une nouvelle descente en Segunda B en 2008 avant de remonter l'année suivante, puis replonger en 2010. En 2016, sous l'impulsion d'Álvaro Cervera, le club remonte en D2 dès la première année de l'actuel entraîneur aux commandes du bateau jaune et bleu. 2020, une année à oublier pour tout le monde ? Pas pour Cadix qui voit son équipe terminer au deuxième rang du championnat et accéder à la Liga. La période loin de l'élite fut longue pour le club, mais le passé récent semble désormais servir à l'équipe pour s'inviter dans le haut du tableau : avec quatre victoires, deux nuls et deux défaites en huit journées, Cadix squatte la cinquième place du classement. Comment cela est-il devenu possible ?Déjà, une première indication est visible au moment de se pencher sur les différentes rencontres du promu. Sur ses quatre déplacements, Cadix s'est imposé quatre fois. Mieux encore, puisque les Andalous n'ont pas concédé un seul but à l'extérieur : 2-0 à Huesca, 1-0 à Bilbao, 1-0 face au Real Madrid et 2-0 à Eibar., témoigne Yann Bodiger, milieu de terrain en poste au FC Cadix depuis la saison dernière.(quatre en réalité, N.D.L.R).Le prochain match justement, ce sera face au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com