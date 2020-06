Mais comment affronter Sergio Ramos ?

Affronter avec succès le meilleur buteur de l'histoire de la Liga parmi les défenseurs, est-ce réellement possible ? Monstrueux derrière et régulièrement décisif devant, Sergio Ramos impressionne davantage chaque saison. Au point que jouer contre lui ressemble à un casse-tête, comme le reconnaissent adversaires et entraîneurs.

Vidéo

Son but ? Marquer l'histoire

Il est revenu du confinement avec les mêmes tatouages, mais avec des centimètres de poils en supplément. À savoir sa barbe d'hipster déjà vue par le passé, combinée à ses cheveux longs rappelant son début de carrière. Cure de jeunesse, bond en arrière ? Au contraire : tel le puissant Reptincel déjà rudement fort évoluant en énorme Dracaufeu maîtrisable, le monstre a profité de la période de pandémie pour faire éclore son troisième stade : après le jeune talent et l'homme confirmé, voici le visage expérimenté ultime. Est-il meilleur qu'auparavant ? Oui, non, peut-être... En réalité, Sergio Ramos n'a changé que sur le plan physique. Sur le terrain, il est toujours le même.Au détail près qu'il vient de devenir le défenseur ayant inscrit le plus de buts dans l'histoire de la Liga. Avec trois réalisations en quatre journées (but de numéro neuf contre Eibar, penalty sur la pelouse de la Real Sociedad et coup franc face à Majorque), ce qui gonfle son bilan de la saison à huit en championnat (un record pour lui, et pour la Liga depuis Ezequiel Garay lors de l'exercice 2006-2007), l'arrière central a désormais marqué à 69 reprises en 448 matchs (deux fois avec Séville, le reste avec le Real Madrid) et dépassé Ronald Koeman (192 matchs). Mais pas Fernando Hierro, qui avait marqué 105 caramels... en évoluant très souvent dans l'entrejeu.L'ancien capitaine de la Maison-Blanche le reconnaissait d'ailleurs dès le mois de février, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com