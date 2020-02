Mais c'est quoi cette folie Sivasspor ?

Leader de Süper Lig depuis le début du mois de novembre, Sivasspor n'est plus une surprise. Et, toujours invaincue à domicile avant de recevoir l'Istanbul Ba?ak?ehir dimanche, la troupe de R?za Çal?mbay a encore plus d'un tour dans son sac pour arracher un titre qui ne lui était pas promis.

Cappadoce connection

Le 13 décembre 2008, alors qu'on joue la quinzième journée de Süper Lig, Sivasspor vient enfin à bout de l'Hacettepe Spor grâce à un but d'Hervé Tum dans les dernières minutes. Si l'équipe de l'ancien attaquant messin prend alors les commandes du championnat turc, personne ne la voit capable de les garder jusqu'à la fin. Pourtant, leader jusqu'à la 30journée, Sivas est tout proche de déjouer les pronostics, avant de craquer dans les cinq dernières journées du championnat et de laisser s'envoler le titre au détriment du Be?ikta?. Pas de regrets car cette saison, l'occasion d'aller au bout s'est représentée. "", explique Ahmet Emre Çolak, reporter pour. Mais avant d'atteindre cette gloire suprême, celle de remporter un trophée trusté depuis 70 ans par les mastodontes du football turc, Sivasspor va encore devoir batailler.Avant d'affronter l'Istanbul Ba?ak?ehir dans un match à six points ce dimanche, Sivasspor a de toute façon déjà réussi sa saison. "", rembobine Mamadou Samassa. En déménageant dans le Nord-Est de la Cappadoce cet été, l'ancien portier troyen ne pensait pas jouer les premiers rôles en Turquie. Pourtant, l'équipe de R?za Çal?mbay est bel et bien la plus régulière de Süper Lig. Intraitable dans son antre, elle a battu Be?ikta? à deux reprises, Trabzonspor et Fenerbahçe chacun une fois. Mieux encore, elle a marqué au moins un but lors de tous ses matchs de championnat. Une performance que seuls le Bayern Munich et Liverpool ont réalisé parmi les cinq grands championnats européens.