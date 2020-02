Mais bon sang, pourquoi Gaëtane Thiney a-t-elle été écartée du groupe bleu ?

Écartée de l'équipe de France par Corinne Diacre avant le Tournoi de France, Gaëtane Thiney (34 ans) paye le prix d'une sortie virulente à l'égard de la gestion de l'Équipe de France. Pourtant, la capitaine du Paris FC ne manque pas d'atouts pour contribuer à la bonne marche de la sélection. Même s'ils ne se voient pas forcément.

Thiney, petite inspiration

Les Bleues sans Gaëtane Thiney pour le Tournoi de France

Un choix de seconde classe

Samedi 15 février 2020. Canal + et l'AFP diffusent un entretien dans lequel Gaëtane Thiney vide son sac : "Dont acte. Ce mercredi, Corinne Diacre lui a répondu à sa manière, en ne la sélectionnant pas dans le groupe qui s'apprête à disputer la première édition du Tournoi de France (du 4 au 10 mars). "", préfaçait la sélectionneuse ce mercredi dans les colonnes de. Avant de tirer une cartouche supplémentaire : "Force est d'ailleurs de constater que l'origine des 23 joueuses retenues pour affronter trois nations qui - contrairement à la France - participeront aux Jeux olympiques de Tokyo, est excessivement réduite : en dehors de quatre "légionnaires", les heureuses élues appartiennent toutes au Top 4 de la D1. Et parmi elles, douze défendent les couleurs de l'OL et du PSG. Forcément, au vu de ses performances dans "", seul critère retenu par Corinne Diacre pour élaborer sa liste, le Paris FC, cinquième, ne boxe pas dans la même catégorie. Et quoi de plus normal de ne s'entourer que des meilleures lorsque l'on s'apprête à disputer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com