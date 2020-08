Mais à quoi joue le PSG avec Mauro Icardi ?

Recruter pour plus de 50 millions l'un des meilleurs snipers du continent pour finalement décider de totalement s'en passer dans le dernier carré de la Ligue des champions : c'est la vie qu'a décidé de mener le PSG avec Mauro Icardi. Mais pourquoi ?

Le constat a été posé par Thomas Tuchel dans la foulée de la finale de Coupe de la Ligue remportée par le PSG face à Lyon (0-0, 6-5 aux tab), le 31 juillet dernier. L'année 2020 de Mauro Icardi n'est pas loin du calvaire, lui qui n'a marqué que six petits buts depuis le 1janvier, aucun depuis la reprise des compétitions. Malheureusement pour l'Argentin, ce ne sont pas ses deux dernières semaines passées au Portugal qui ont relancé sa dynamique.Au contraire : à Lisbonne, Icardi n'a fait que confirmer les craintes de Thomas Tuchel. Aligné d'entrée contre l'Atalanta Bergame en quarts de finale, avant tout parce que Kylian Mbappé était trop juste pour débuter et qu'Ángel Di María était suspendu, il n'a pas du tout pesé sur la rencontre. Pire, c'est son remplaçant, Eric Maxim Choupo-Moting, qui s'est mué en héros et a renversé la rencontre.Résultat : la sanction est tombée quelques jours plus tard. Au moment de défier le RB Leipzig, l'ancien de l'Inter a été posé sur le banc, histoire de faire place à un trio fait pour jouer tout en vitesse et en profondeur., se justifie alors Thomas Tuchel.Soit. Mais alors que Paris a eu le match en main, à l'heure du coaching, c'est Choupo-Moting qui a remplacé Mbappé, et non Icardi.dimanche, en finale, face au Bayern Munich. Reste que cette fois, le PSG était mené et devait forcer son destin. Tuchel a donc préféré le faire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com