Maintien de l'ordre à Paris: Laurent Nuñez répond aux critiques d'Anne Hidalgo

Alors que la maire de Paris a appelé à revenir à la "doctrine Grimaud", le secrétaire d'État à l'Intérieur a rappelé ce jeudi l'élue PS avait été "la première" à réclamer plus d'efficacité policière après les manifestations violentes de 2018-2019.

Le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez, le 7 janvier 2020 à l'Assemblée nationale. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que les accusations de violences policières en marge des manifestations se multiplient ces derniers mois, la maire de Paris Anne Hidalgo a appelé mercredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à "regarder ce qui se passe aujourd'hui à la préfecture de police" et à revenir à la "doctrine Grimaud" de maintien de l'ordre.

"Mme Hidalgo, vous savez, après le 1er décembre et le 8 décembre et après certaines manifestations à Paris au mois de janvier, c'était la première à crier au loup et à accuser les forces de l'ordre de n'avoir pas été assez efficaces" , a répliqué ce jeudi 23 janvier le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une interview sur BFMTV.

"Madame Hidalgo évoque la doctrine Grimaud, (du nom du préfet en poste pendant Mai-68, ndlr)(...). Croyez-vous que nous ayons abandonné cette doctrine, ce principe fondateur qu'effectivement on ne frappe pas un homme à terre et quand c'est le cas il y a des enquêtes qui sont ouvertes?", s'est interrogé M. Nuñez, prenant la défense du préfet Didier Lallement.

"Le préfet de police fait un excellent travail depuis qu'il a été nommé", a-t-il estimé. "Il applique la doctrine que nous avons souhaitée avec Christophe Castaner qui est une doctrine qui ne tolère pas qu'il puisse y avoir des exactions, qu'il puisse y avoir des prises à partie des forces de l'ordre, qu'il puisse y avoir des dégradations ou des pillages de commerce." "La doctrine que nous appliquons (...) perdure et elle perdurera parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut mettre un terme aux exactions", a-t-il complété.

Présentée comme une stratégie de maintien de l'ordre basée sur la réactivité et la mobilité des forces de l'ordre, cette nouvelle "doctrine" est accusée de conduire à une hausse des violences policières. Elle a été mise en place entre le 1er et le 8 décembre 2018, à la suite d'émeutes survenues dans la capitale lors du mouvement des "gilets jaunes".

A l'époque, Anne Hidalgo avait fait notamment part de sa "profonde indignation" face aux dégradations, tout en exprimant son "profond respect" pour les forces de sécurité.