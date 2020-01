Main de Henry : le témoignage fort de l'arbitre du France-Irlande de 2009

« Le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus important que ça. » Cette célèbre phrase célèbre prononcée par Bill Shankly ? légende du football écossais et entraîneur du Liverpool FC de 1959 à 1974 ? n'a rarement pris autant de sens qu'avec le film Erreur, diffusé jeudi 16 janvier à 21 heures sur RMC Sport. Le réalisateur du film, le journaliste Adriano Recchia, a retenu plusieurs matchs durant lesquels les décisions des hommes en noir ont fait polémique. Et, dans certains cas, la plaie n'est toujours pas refermée.Le film d'une heure quarante-cinq se focalise sur cinq actions : la main de Vata (attaquant du Benfica Lisbonne) non sifflée par l'arbitre belge Marcel van Langenhove qui élimine l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe d'Europe desc clubs champions en 1990 ; les fautes non sifflées par l'arbitre équatorien Byron Moreno lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2002 entre l'Italie et la Corée du Sud ; le but refusé par le Suisse Urs Meier au défenseur anglais Sol Campbell en quart de finale du Championnat d'Europe des nations de 2004, qui verra la qualification du Portugal pour le tour suivant, ou encore les mains non sifflées par le Norvégien Tom Henning Ovrebo lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions 2009 entre le FC Barcelone et le Chelsea FC, en défaveur des Anglais (l'attaquant Didier Drogba avait parlé après le match d'une « fucking...