Mahmoud Abbas se dit favorable à la démilitarisation du Hamas, sans rôle dans la gouvernance de Gaza (lettre à Macron)

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'exprime lors de la 32ème session du Conseil central de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) à Ramallah le 23 avril 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est dit favorable à ce que le Hamas "dépose ses armes" et "ne dirige plus Gaza" dans le cadre d'un futur Etat palestinien, dans une série d'engagements écrits avant une conférence de l'ONU, a annoncé mardi l'Elysée.

Dans une lettre adressée lundi au président français Emmanuel Macron et au prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, qui coprésideront cette conférence sur la solution dite à deux Etats du 17 au 21 juin à New York, Mahmoud Abbas se dit aussi "prêt à inviter des forces arabes et internationales à se déployer dans le cadre d'une mission de stabilisation/protection avec un mandat du Conseil de sécurité".

Un futur Etat palestinien "n'a aucune intention d'être un Etat militarisé et est prêt à travailler à des arrangements de sécurité au bénéfice de toutes les parties", "dès lors qu'il bénéficie d'une protection internationale", ajoute-t-il.

"Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre" 2023, "en tuant et en prenant des civils en otage, est inacceptable et condamnable", écrit par ailleurs le président de l'Autorité palestinienne, appelant le mouvement islamiste palestinien à "libérer immédiatement tous les otages et personnes retenues".

L'Elysée salue dans un communiqué des "engagements concrets et inédits, témoignant d'une volonté réelle d'avancer vers la mise en oeuvre de la solution à deux Etats".

La France veut faire de la conférence internationale prévue à l'ONU un moment-clé pour relancer cette solution, dont le gouvernement d'Israël ne veut toutefois pas. Emmanuel Macron, qui sera à New York le 18 juin, se dit "déterminé" à reconnaître un Etat palestinien, potentiellement à cette occasion, mais a aussi émis plusieurs conditions, dont la "démilitarisation" du Hamas et sa "non-participation" à la gouvernance de cet Etat.

Dans sa lettre, Mahmoud Abbas s'engage aussi à nouveau à continuer de réformer l'Autorité palestinienne, et confirme vouloir organiser des "élections présidentielle et législatives d'ici un an", sous "supervision" internationale.

"Nous sommes prêts à prendre toute notre part pour promouvoir un chemin crédible et irréversible vers la fin de l'occupation, et aller vers la concrétisation d'un Etat indépendant et souverain de Palestine et la mise en oeuvre de la solution à deux Etats, dans le cadre d'un calendrier clair et avec des garanties internationales fortes", insiste-t-il.