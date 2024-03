Mahdi Camara, vent dans le dos

Auteur d’un triplé le week-end dernier à Strasbourg, Mahdi Camara continue de s’affirmer au sein d’une formation brestoise qui n’est plus vraiment une surprise. Une belle récompense pour celui qui n’a eu de cesse de faire parler sa forte personnalité pour devenir une référence à son poste en Ligue 1.

Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Jonathan David et donc Mahdi Camara. Sur la pelouse de Strasbourg samedi dernier, le Brestois a glissé son nom dans la liste des joueurs ayant inscrit un triplé cette saison en Ligue 1 (sans oublier son coéquipier Kamory Doumbia, auteur d’un quadruplé fin décembre face à Lorient). Une réussite face au but qui peut surprendre, en particulier au vu du poste et des antécédents de l’ancien Stéphanois, rarement parmi les meilleurs buteurs des équipes dans lesquelles il est passé. Mais qui n’est pas vraiment une surprise pour quiconque a suivi le parcours du joueur né à Martigues. « Je ne suis pas étonné, surtout quand vous voyez la manière dont il marque. Ce sont des frappes sur lesquelles il n’a même pas le temps de réfléchir » , glisse Patrick Vandezande, ancien dirigeant des équipes jeunes du FC Martigues et qui a vu le garçon taper dans ses premiers ballons. Une époque où le futur chouchou des Ty Zefs brillait comme attaquant du FCM.

Il a commencé à cinq ans comme gardien, il était vraiment excellent. Vers 7-8 ans, l’entraîneur lui a proposé de passer dans le champ.…

Tous propos recueillis par TB et TN, sauf ceux de Mahdi Camara.

Par Tom Binet et Tom Novak pour SOFOOT.com