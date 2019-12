Mahamadou Issoufou : « On a besoin de plus de Barkhane »

« Imaginons que Barkhane s'en aille, ça va affaiblir notre lutte, notre camp? Au profit de qui ? Des terroristes. » Dans son entretien diffusé ce jour sur France 24 et RFI, le président nigérien, Mahamadou Issoufou, n'a pas fait mystère de son attachement à l'endroit de l'opération Barkhane de lutte contre le djihadisme au Sahel. Quelques jours après l'attaque du camp militaire d'Inates qui a coûté à l'armée nigérienne quelque 71 morts, la plus meurtrière de l'histoire du Niger et revendiquée par le groupe État islamique. Cette attaque a provoqué une grande émotion dans le pays, qui a décrété trois jours de deuil national et annulé les festivités de l'anniversaire de la République. Et ce, au moment où le sentiment antifrançais grandit au Sahel. « On a besoin de plus de Barkhane [4 500 soldats], de plus d'alliés. Ceux qui critiquent la présence française ou des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention Serval [2013], le Mali serait sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi », a-t-il dit.Lire aussi Niger : le douloureux hommage aux 71 soldats tués à InatesLire aussi Sahel : le G5 appelle la communauté internationale à mieux le soutenirNe pas céder aux arguments des alliés des djihadistes« Une des meilleures stratégies, c'est de s'attaquer aux alliances de l'ennemi. Les terroristes s'attaquent à nos alliances, ils veulent défaire nos alliances Les terroristes cherchent des relais au...