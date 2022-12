Maguire, l'autre Harry

Alors que les lumières sont braquées sur Harry Kane, qui attend toujours son premier but dans le tournoi, le défenseur Harry Maguire est en train de réussir sa Coupe du monde contre toute attente. Dans l'ombre, en silence et malgré des moqueries toujours présentes.

L'hommage de Stones

Le tacle n'a pas fait de bruit, comme s'il était tout à fait normal ou logique. Les mots n'ont pas résonné, comme s'ils sonnaient comme une évidence. Pourtant, Rafael van der Vaart a lâché une phrase qui ressemblait à une petite bêtise au moment de commenter l'élimination de l'Allemagne dès la phase de poules., a ainsi rigolé l'ancien milieu de terrain des Pays-Bas, se moquant de l'arrière central anglais. Peut-être sans s'en rendre compte, même si ce n'est pas la première fois qu' il s'en prend a sa victime . Reste que la critique n'avait pas franchement lieu d'être, le timing étant particulièrement mal choisi. Car depuis le début de la compétition, le joueur de Manchester United fait mieux que tenir son rang.Habitué aux sarcasmes proférés à son encontre, parfois à raison, Harry Maguire s'en accommode désormais. Récemment, même le Parlement ghanéen s'est permis une vanne à son sujet . Sauf que celui qui s'en prend plein la tronche depuis sa signature à Manchester United en 2019 en l'échange d'une somme indécente, et qui n'est d'ailleurs plus un titulaire à part entière chez lessous Erik ten Hag, semble avoir fait de ces railleries une force. Lors de ce Mondial, en tout cas. Parce que l'ex de Leicester City, sobre et silencieux, fait plutôt forte impression au Qatar. Aligné d'entrée en compagnie de John Stones lors des trois matchs de groupe et sûrement dans le onze de départ en huitièmes de finale face au Sénégal, le bientôt trentenaire (il quittera la vingtaine le 5 mars 2023) forme ainsi une solide charnière mancunienne avec son binôme malgré deux buts encaissés contre l'Iran (dont un où il n'était plus sur la pelouse, à la suite d'un remplacement).

