Mágico González, l'autre vrai meilleur joueur du monde

Comment peut-on finir dans l'équipe type de la Coupe du monde 1982 lorsque l'on joue pour un Salvador éliminé après trois défaites et treize buts encaissés ? Réponse : il faut s'appeler Jorge "Mágico" González et avoir été qualifié de "meilleur joueur du monde" par Diego Maradona. Un capital que ce technicien de génie s'est attaché à ne pas faire fructifier...



Cette histoire commence par un record. Le 15 juin 1982, pour son entrée dans le mondial espagnol, la Hongrie affronte le Salvador. Dans la nuit chaude d'Elche, les Magyars atomisent les joueurs d'Amérique centrale 10 buts à 1, plus grosse branlée en date de la Coupe du monde. À la surprise générale, c'est pourtant un Salvadorien qui est élu homme du match. L'état civil dit Jorge González, mais lui ne se retourne que si on l'appelle. Malgré un petit buste mal emboîté sur des jambes trop courtes, l'attaquant salvadorien a tout du phénomène : vif, technique, dribbleur hors pair. Six mois plus tôt, Mágico González s'était déjà amusé face au Mexique, en traversant tout seul la défense aztèque pour offrir à son pays la deuxième qualification de son histoire. Des tribunes, Mágico est facile à repérer : c'est le type qui joue les chaussettes baissées et le sourire aux lèvres. Si cela ne suffit pas, on peut aussi le reconnaître à son appendice nasal démesuré. Le tout est amplement suffisant pour marquer une compétition : le 11 juillet, à la fin du tournoi, Mágico González figure dans le onze type du mondial, en attaque, aux côtés de Paolo Rossi. Le tout en n'ayant joué que trois matchs - tous perdus -, et marqué zéro but. Une autre performance inédite.Logiquement, le Salvadorien est placé en tête de gondole de la traditionnelle foire aux bestiaux qui suit le Mundial. L'Atlético de Madrid veut l'acheter pour répliquer au Barça, qui vient de signer un jeune Argentin prometteur du nom de Diego Armando Maradona. Mais l'attaquant préfère débarquer dans une Andalousie post-franquiste pas encore contaminée par la Movida : il signe pour 130 000 dollars au FC Cadix, tout juste relégué en deuxième division. D'emblée, l'impression est immense. La foule se presse au vétuste stade Ramon de Carranza pour le voir exécuter la, un genre de passement de jambes arrêté puis brusquement enchaîné d'un coup de reins dévastateur.