Foto Spada/LaPresse 12 Aprile 2023 - Milano , Italia - sport, calcio - Ac Milan vs Napoli - Champions League 2022/2023 - Quarti di finale - Stadio San Siro Nella foto:Mike Maignan (A.c. Milan);April 12 , 2023 Milan , Italy - sport, calcio - Ac Milan vs Napoli - Champions League 2022/2023 - Quarter finals- San Siro Stadium . In the pic : Mike Maignan (A.c. Milan); - Photo by Icon sport

Rapidement devenu incontournable dans les buts du Milan, Mike Maignan ne cesse d’accumuler les louanges. À 27 ans, le portier formé au PSG fait déjà partie du gotha mondial à son poste et ne s’interdit pas de rêver plus grand.

Il y a désormais une place à prendre dans les buts de l’équipe de France. Après 145 sélections, un record, et quatorze ans à garder les cages des Bleus, Hugo Lloris a tiré sa révérence. Sa quatrième Coupe du monde, soldée par une défaite en finale face à l’Argentine, a donc été le dernier tour de piste du portier âgé de 35 piges. Même avant ce dernier rodéo sur les dunes de Doha, et l’arrêt de carrière de Steve Mandanda, l’identité de son successeur ne faisait déjà plus aucun doute : ce sera Mike Maignan. En silence, l’actuel numéro 2 des Bleus s’était contenté jusque-là des miettes laissées par Lloris. À cause d’une blessure au mollet, Maignan n’aura finalement pas pris son envol pour l’émirat et la banquette de l’EDF. Mais même avec lui, les Bleus n’auraient pas eu de problèmes d’égo à gérer à ce niveau-là : « Hugo, c’est le capitaine , déclarait Maignan en marge du rassemblement de l’équipe de France en juin dernier. Tout le monde connaît son poste, moi le premier. (…) Numéro 1 au Qatar ? Non, moi, j’espère déjà être dans le groupe qui sera à la Coupe du monde, et voilà, c’est le plus important. » Une humilité à toute épreuve, alors qu’en dehors des murs de Clairefontaine, de plus en plus de voix se font entendre pour voir « Magic Mike » enfiler le costume de numéro un. Et pas n’importe lesquelles : « En ce moment, Mike Maignan est le meilleur gardien de but au monde , glissait fin 2022 Jean-Pierre Papin, Ballon d’or 1991, à la Gazzetta dello Sport . Il réalise toujours deux ou trois arrêts incroyables par match, et il ne commet jamais d’erreurs : il a la régularité des grands. Il était déjà fort à Lille, mais son départ à l’AC Milan lui a permis de franchir un cap. L’avenir lui appartient, y compris en équipe de France. »

Le nouveau roi de Milan

Il n’y a pas besoin de chercher très loin pour comprendre pourquoi et comment Mike Maignan s’est imposé comme une évidence aux yeux de tous. Depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain, son club formateur, l’année de ses 20 ans en 2015, l’homme aux mains gantées a eu une trajectoire quasi linéaire. Entre 2017 et 2021, Maignan a facturé quatre saisons pleines au LOSC, avec

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com