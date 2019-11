" Madagascar est allé à la CAN, pourquoi pas les Comores ? "

En trois jours, les Comores ont battu le Togo à Lomé (1-0), puis fait match nul contre l'Égypte à Moroni (0-0), en qualifications pour la CAN 2021. De retour à Malmö, Fouad Bachirou, le milieu de terrain des Coelacanthes, formé au Paris-SG, est revenu sur ces deux performances finalement pas si surprenantes...

"Aux Comores, le football représente tellement pour les gens... On venait de faire un beau résultat face à une grande équipe africaine, trois jours après avoir battu le Togo. Les supporters étaient fiers et heureux, tout simplement."

Scènes de liesse aux Comores après le nul contre l'Égypte

C'était bon enfant, les gens voulaient nous approcher, récupérer un maillot, un short, faire un selfie ou juste nous serrer la main. La sécurité a été débordée. Je pense que la Fédération sera sanctionnée, car cela ne se fait pas, mais il n'y avait aucune agressivité. Aux Comores, le football représente tellement pour les gens... On venait de faire un beau résultat face à une grande équipe africaine, trois jours après avoir battu le Togo. Les supporters étaient fiers et heureux, tout simplement. De plus, c'était l'inauguration de notre nouveau stade à Moroni, qui était plein. On a joué sur une vraie pelouse. Avant, c'était sur de vieux synthétiques, et comme on préfère pratiquer un jeu plutôt technique et offensif, c'est mieux.Oui. Et le mois dernier, nous avions battu la Guinée en amical (1-0). Disons que pour ceux qui ne s'intéressent que de loin au foot africain, cela peut ressembler à un immense exploit. Après tout, les Comores, c'est un petit pays, qui ne tient pas une grande place sur la carte du football mondial. Mais cela fait plusieurs années qu'on progresse.