Macron veut mener "une grande concertation" cet été pour "la relance"

Emmanuel Macron va "aller au contact" cet été pour mener une "grande concertation" afin d'"inventer un deuxième temps de la relance" en vue d'une sortie de la crise du Covid-19, annonce-t-il dans un entretien avec la presse quotidienne régionale.

"Ce que je veux faire, dès le début de juin, c'est reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires (pour) concerter avec les maires, les forces vives de la Nation", indique le chef de l'Etat, selon des extraits vidéo de cet entretien mis en ligne vendredi par des journaux.

Cette "espèce de grande concertation", explique-t-il, vise à "inventer un 2e temps de la relance qui doit passer par une simplification drastique, un réinvestissement dans les secteurs dont nous avons le plus besoin et une accélération".

Pour lui, "la relance de l'été 2021 se fera avec le terrain, avec les maires, les associations, les commerçants, les PME-TPE, les industriels, les chercheurs qui sont présents sur notre territoire".

"Je veux pouvoir cet été reprendre le pouls du pays, aller au contact", insiste Emmanuel Macron, dont le nombre de déplacements hors de l'Elysée s'est considérablement réduit depuis plus d'un an à cause de la crise sanitaire.

Le gouvernement a commencé à mettre en oeuvre un plan de relance de 100 milliards d'euros budgétés jusqu'en 2022, mais de nombreux acteurs économiques et politiques estiment qu'il ne sera pas suffisant pour retrouver une croissance durable.

Dans cet entretien, qui fait la une vendredi de la presse régionale, Emmanuel Macron réaffirme qu'il présidera "jusqu'au dernier quart d'heure" de son quinquennat et qu'il serait "bien intempestif" d'évoquer son éventuelle candidature à un second mandat en 2022.

"Je me couche avec mes doutes et je me réveille avec des convictions reforgées (...) Dans la gestion d'un pays, il ne faut pas commettre de faute de temps (...) Mon destin individuel n'existe pas si nous n'y arrivons pas, aucun destin individuel ne vaut en dehors d'un projet collectif", déclare-t-il.

Dans une autre vidéo, Emmanuel Macron s'adresse directement aux Français en les appelant à "la résistance, la détermination et l'unité". "Je sais que chacun dans vos vies, vous vivez cette crise avec parfois de la douleur, du deuil, de l'angoisse... Restons unis", leur demande-t-il.