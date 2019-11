Macron veut durcir les sanctions contre la pédopornographie

Renforcer la lutte contre la pédopornographie sur internet et complexifier l'accès à la pornographie légale. Telles sont les deux souhaits exprimés ce mercredi par Emmanuel Macron.A l'occasion d'un discours prononcé à l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), le président de la République a expliqué que les peines pour l'utilisation d'images pédopornographiques vont être portées à 5 ans. Leurs auteurs seront automatiquement fichés pour leur interdire de travailler auprès d'enfants, a-t-il déclaré à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. .@EmmanuelMacron était à l'UNESCO ce matin pour #AgirPourLesDroitsDesEnfants y compris sur l'internet.Il faut apprendre à repérer et dénoncer les images et les contenus violents envers les enfants. Ça passe aussi par l'#éducation aux médias et à l'information. #CIDE https://t.co/zMyW46GDzi-- UNESCO en français (@UNESCO_fr) November 20, 2019 « Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait avoir été condamné pour consultation et détention d'images pédopornographiques mais exercer une profession en contact avec les enfants, parce que cette information pourtant capitale n'était pas accessible à tous les employeurs », a rappelé Emmanuel Macron.Désormais les personnes condamnées pour ce délit (400 par an environ) seront inscrites au fichier Figes des délinquants sexuels. De plus, « toutes les personnes qui dirigent des crèches, des écoles, des clubs de sport, des associations agréées, non seulement pourront mais devront consulter ce fichier quand elles embauchent quelqu'un », a-t-il ajouté.« Telle personne qui parfois a commis le pire, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, si elle a purgé sa peine, elle doit pouvoir se réinsérer dans la société. Mais on ne doit pas la ré-exposer à nos enfants », a-t-il précisé.Mieux protéger les enfants contre la pornographieDans un autre ...