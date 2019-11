Macron très attendu au Forum de la paix après ses propos sur l'Otan

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus lundi 11 novembre au Forum de Paris sur la Paix pour défendre le multilatéralisme face à la montée des « égoïsmes nationaux » dans un monde de plus en plus fracturé, y compris entre alliés au sein de l'OTAN.Le président Emmanuel Macron et son homologue de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi, ainsi que la présidente désignée de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-président chinois Wang Qishan doivent donner le coup d'envoi de cette deuxième édition du Forum, dont la création avait coïncidé, en 2018, avec le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le Forum pour la paix entend se démarquer du traditionnel sommet économique de Davos, et se veut avant tout un lieu d'échange entre Etats, organisations internationales, ONG, entreprises et société civile afin de présenter des « solutions pour une meilleure organisation de la planète », selon ses organisateurs. Changement climatique, inégalités, désinformation, cybercriminalité... Face à tous ces défis, le Forum de Paris ambitionne d'être un relais d'actions concrètes et de « bonnes pratiques ».Des propos controversés sur l'Otan en état de « mort cérébrale »Emmanuel Macron y sera très attendu après ses propos controversés sur l'Otan. Il avait estimé dans une interview parue jeudi 7 novembre dans le magazine anglais « The Economist » que l'organisation transatlantique était dans un état de « mort cérébrale », en raison du manque de coordination entre les Etats-Unis et l'Europe, ainsi que du comportement unilatéral de la Turquie en Syrie.Avant ce rendez-vous diplomatique, le président de la République doit inaugurer lundi un nouveau monument aux morts pour la France dans le cadre d'opérations extérieures (Opex), au Parc André-Citroën (XVe). Les noms de tous les militaires ayant reçu la mention « Mort pour la France » depuis 1963 dans ...