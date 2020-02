Macron sur le clientélisme : « Oui, ces pratiques existent »

En déplacement à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, sur le thème du « séparatisme », le président de la République Emmanuel Macron a été interrogé par le journaliste du Point Clément Pétreault sur le clientélisme communautariste pratiqué par certains élus. « Ces pratiques existent, a reconnu le chef de l'État, il faut les stigmatiser, mais elles ne sont pas majoritaires. » Il s'engage à les combattre, par tous les moyens, d'abord sur le terrain politique. Tout en refusant d'en faire un sujet présidentiel, il n'a pas exclu une évolution de la loi après les municipales. Il a salué le travail des maires souvent « seuls face à ces difficultés », selon lui.Emmanuel Macron est le premier responsable de l'exécutif à s'exprimer depuis les révélations du Point (Numéro 2477) sur les élus « qui ont vendu leur âme ». Une enquête qui s'appuie notamment sur le livre de la journaliste Ève Szeftel, Le Maire et les barbares (Albin Michel), qui sort ce mercredi en librairie et dont Le Point a eu la primeur. L'auteur livre le fruit de ses investigations sur les méthodes de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, et de ses proches en Seine-Saint-Denis.Lire aussi À Denain, la maire socialiste cajole les Frères musulmansLire aussi « Le Maire et les barbares », l'enquête choc sur le clientélisme en Seine-Saint-DenisLire aussi Jean-Christophe Lagarde : « Il y a toujours des imbéciles pour croire aux manipulations »