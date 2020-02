Macron - Sarkozy, je t'aime moi non plus

Et soudain, une réplique de Michel Audiard a fusé. Dans la carlingue, tous ont écarquillé les yeux face au spectacle insolite de ces deux présidents se tordant de rire. Lequel des deux a ouvert les hostilités ?Emmanuel Macron, qui affectionne cette tirade - fort à propos - du Lino Ventura des « Tontons flingueurs » : « J'ai pas entendu dire que le gouvernement t'avait rappelé, qu'est-ce qui t'a pris de revenir » ? Ou Nicolas Sarkozy qui, hypermnésique comme son successeur, peut déclamer des tirades entières du film monument de Georges Lautner ?Ceux qui ont eu le privilège d'observer ces deux grands carnassiers dans l'avion qui rentrait en mars 2019 du plateau des Glières en sourient encore. Amateurs de bonnes vannes, qu'ils aiment volontiers crues et cash, ils résistent rarement au bonheur d'une vacherie sur François Hollande. Comme lors des funérailles de Johnny Hallyday, en 2017, quand, voyant Macron entrer dans l'église de la Madeleine, Sarkozy s'est penché à l'oreille du socialiste, assis juste à côté, pour lui souffler cette perfidie : « Tiens, voilà ton ministre ! »Entre eux, pas de passif Amateurs de bonnes vannes, Sarkozy et Macron résistent rarement au bonheur d'une vacherie sur François Hollande./Bestimage/Pool/Julien Reynaud Jamais l'on n'avait vu sous la Ve République un chef de l'Etat et un de ses prédécesseurs s'afficher si complices, comme le font leurs homologues américains, de Jimmy Carter à Barack Obama, surmontant les haines recuites pour honorer la bannière étoilée. Quel est le ressort de cette relation inédite ?Sarkozy cite volontiers cette phrase cruelle du général de Gaulle sur son successeur, Georges Pompidou : « Il ne me reverra que sur mon lit de mort ». « Nicolas a inventé un nouveau métier : ancien président se comportant de façon républicaine », vante son vieux copain, le sénateur LR Pierre Charon.« C'est un club très fermé où ils ...