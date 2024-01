Macron réunit ses troupes pour les mobiliser autour d'Attal malgré les tiraillements

Emmanuel Macron réunit lundi soir ses troupes à la veille d'une grande conférence de presse, déjà aux prises avec une polémique de taille et des tiraillements internes alors qu'il espère profiter d'un nouvel élan insufflé par le gouvernement de Gabriel Attal.

Le chef de l'Etat, qui s'est encore entretenu dans la matinée avec son nouveau Premier ministre, va recevoir à 19H30 à l'Elysée, à huis clos, les parlementaires du camp présidentiel en présence du gouvernement.

Il veut "un nouvel élan", dit la députée Renaissance du Nord Violette Spillebout, qui attend de cette rencontre "un cap, les priorités de la rentrée" et leur "impact" sur le programme législatif.

Le président va-t-il évoquer la première crise qui sape déjà la "régénération" voulue après les débuts poussifs du second quinquennat? La nouvelle ministre de l'Education, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé lundi de "clore le chapître des attaques personnelles" au sujet de la scolarisation de ses enfants dans le privé, mais les appels à la démission se multiplient.

De quoi brouiller l'image d'un exécutif voulant se présenter comme combatif et doué pour mettre en scène son action censée accompagner la naissance de l'équipe Attal. Vendredi, le président avait exhorté ceux qu'il a surnommés les "soldats de l'An II du quinquennat" à être "à la hauteur" de cette "responsabilité historique".

Les ministres sortants, non reconduits à ce stade en attendant une autre salve de nominations d'ici une semaine, sont aussi conviés lundi soir. Si l'ex-Première ministre Elisabeth Borne sera absente, d'autres ont répondu présent, dont Clément Beaune, qui avait manifesté son mécontentement lors du vote, soutenu par l'extrême droite, de la loi sur l'immigration. Un épisode qui avait aussi profondément déchiré les députés de la majorité.

L'aile gauche, dont il est membre, ne cache pas non plus ses doutes face à un gouvernement qui fait la part belle aux ministres venus de la droite, avec la sarkozyste Rachida Dati en invitée surprise à la Culture.

President of the ‘Rassemblement National’ (RN) group at the National Assembly Marine Le Pen (L) and President of the French far-right party ‘Rassemblement National’ (RN) Jordan Bardella pose for photographers after Jordan Bardella's New Year wishes in Paris on Januray 15, 2024. ( AFP / Bertrand GUAY )