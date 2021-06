Macron retourne "au contact" des Français, l'opposition le voit "en campagne"

Emmanuel Macron lors d'un point presse le 1er juin à l'Elysée, où il recevait le Premier ministre arménien ( AFP / Bertrand GUAY )

Emmanuel Macron a choisi "l'un des plus beaux villages" du pays pour entamer mercredi dans le Lot son périple destiné à "prendre le pouls" de la France post-Covid, mais l'opposition l'accuse d'entrer en campagne à moins d'un an de la présidentielle.

La carte postale est superbe: en se promenant dans les rues pittoresques de Saint-Cirq-Lapopie, le chef de l'Etat s'est offert un bain de jouvence pour "retrouver une vie normale" après 14 mois de pandémie.

Ce déplacement, le premier d'une série d'une dizaine jusqu'à la fin-juillet, a un double objectif: "accompagner la réouverture", notamment dans le tourisme, et "comprendre en profondeur comment nos compatriotes ont vécu cette crise", a-t-il expliqué.

Pour cela, "je ne connais pas de meilleurs moyens que d'aller au contact", de voir la France "en direct", loin des ors du palais de l'Elysée, a-t-il ajouté.

Dès son arrivée dans ce village de 200 habitants, dont les accès ont été filtrés par les forces de l'ordre, Emmanuel Macron a salué les quelques personnes présentes, à coups de selfies et de propos légers. Comme ceux d'un garçon le trouvant "meilleur que Kilian Mbappé". "Au foot, ce n'est pas vrai", répond-il en riant.

- "Confiance collective" -

Plus sérieusement, le chef de l'Etat a échangé avec des professionnels du tourisme, un secteur parmi les plus affectés par la crise.

"Nous sommes surtout inquiets concernant les grands événements: les fêtes du village, les marchés gourmands, qui ont déjà été annulés l'été dernier, et qui en général font vivre les petits villages comme les nôtres", a expliqué Béatrice Thorin, 63 ans.

Emmanuel Macron (g) en déplacement à Saint-Cirq-Lapopie, près de Cahors, le 2 juin 2021 ( POOL / Lionel BONAVENTURE )

"Je veux avoir un message de confiance collective", a réagi Emmanuel Macron, en annonçant un "plan de reconquête" et d'investissements dans le tourisme, qu'il n'a pas chiffré et qui portera sur 5 ans.

Cette année, "les vacances c'est en France", a ajouté M. Macron, évoquant la perspective de ne plus être obligé de porter le masque en extérieur, qui "se fera de manière différenciée" selon les territoires.

Le président, qui a profité du déplacement pour annoncer l'ouverture de la vaccination pour les ados de 12 à 18 ans dès le 15 juin, compte sur cette série de déplacements pour discuter des arbitrages-clés, sans doute annoncés mi-juillet, sur le reste du quinquennat, selon son entourage. Mais, a-t-il affirmé, "je n'ai pas d'idées cachées, de plan de réforme dans la poche".

Dans le contexte actuel, "il faut avoir beaucoup d'ambition et de bienveillance", a-t-il seulement précisé, sans dire s'il comptait ou non relancer la réforme des retraites, adoptée dans la douleur début 2020.

Selon lui, le Lot représente l'exemple d'une "ruralité heureuse" et est aussi l'un de ces lieux "qui permettent de comprendre ce qui est accepté en France et ce qui ne l'est pas", a-t-il expliqué dans un entretien récent à la revue Zadig.

Emmanuel Macron (c) en déplacement à Saint-Cirq-Lapopie, près de Cahors, le 2 juin 2021 ( POOL / Lionel BONAVENTURE )

Accompagné dans ses déambulations par le maire, Gérard Miquel, un "supporter depuis le début", le chef de l'Etat a de fait reçu dans le Lot un accueil bienveillant. "Il vient ici en terre conquise", a souligné une habitante.

Mais pour ses opposants, cette tournée en province ressemble à un lancement de campagne pour la présidentielle mais aussi à l'approche des élections régionales des 20 et 27 juin qui s'annoncent moroses pour la majorité.

La présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) s'est ainsi dit "choquée" par le fait que "ce tour de France commence à trois semaines d'une élection et pendant la période de réserve politique".

Emmanuel Macron "est en train de courir le pays avec une armée à le protéger pour ne pas qu'on lui fasse un mauvais sort", a par ailleurs tonné mercredi après-midi le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, fustigeant une "comédie, un mépris assumé".

Jean-Luc Mélenchon en meeting, le 16 mai 2021 à Aubin (Aveyron) ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Si aller écouter les citoyens c'est être en campagne, alors il est en campagne depuis le début de son quinquennat", a répliqué l'eurodéputé LREM Stéphane Séjourné. "Il est en train de tordre le cou à ceux qui pensaient qu'il était un président hors sol", a renchéri le sénateur LREM Didier Rambaud.

Après les habitants de Saint-Cirq-Lapopie, Emmanuel Macron rencontrera jeudi matin ceux de Martel, autre village prisé des touristes et terminera par une rencontre avec les élus à la préfecture de Cahors.

Fin connaisseur de la carte électorale, il ne pourra éviter d'aborder avec les élus locaux la question des régionales dans une région où le Rassemblement national progresse.

leb-mer-jri/jk/cbn